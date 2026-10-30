Las indemnizaciones que se barajan para las víctimas, heridos y familiares del accidente ferroviario de Urda

Noticias Cuatro 30 octubre 2026

El accidente de Urda dejará importantes secuelas a las víctimas que los seguros tendrán que atender. En principio, todos los herederos de las víctimas mortales van a recibir alrededor de 72.000 euros por el seguro obligatorio de accidentes.

El accidente de Urda dejará importantes secuelas a las víctimas que los seguros tendrán que atender. En principio, todos los herederos de las víctimas mortales van a recibir alrededor de 72.000 euros por el seguro obligatorio de accidentes, el que se paga al comprar el billete, como informan desde 'Noticias Cuatro'.

El resto, los heridos van a recibir indemnizaciones que van de los 2.400 euros hasta los 84.000 euros, esta última indemnización irá dirigida a las víctimas con secuelas más graves. Al margen, las víctimas tendrán que recibir indemnizaciones de los responsables del accidente, como la responsabilidad civil. Abogados de víctimas de Angrois y Adamuz recomiendan documentar las lesiones y personarse por la vía penal Abogados de víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz han recomendado a los afectados por el accidente ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo) que documenten bien las lesiones, es decir, que guarden todos los informes médicos y gastos en los que hayan incurrido, que no firmen nada de forma precipitada antes de asesorarse legalmente y que se personen pronto por la vía penal. El abogado de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois (Santiago de Compostela), Manuel Alonso Ferrezuelo, ha recomendado a los afectados del siniestro ferroviario de Urda que "recopilen todos los informes médicos" y justificantes de "gastos en los que estén incurriendo como consecuencia del accidente". Asimismo, ha precisado que es fundamental centrarse en "el ámbito penal" para determinar quiénes son los "responsables" de la tragedia y ha aconsejado a los afectados personarse pronto con un abogado y un procurador para que el juez pueda tomar declaraciones y practicar las diligencias oportunas. Los familiares deben reunir el certificado de empadronamiento El abogado también ha desaconsejado firmar cualquier documento sin el adecuado asesoramiento letrado y ha alertado a las víctimas sobre la posible proliferación de ofrecimientos de abogados tras el accidente, pidiendo cautela ante posibles intereses económicos o suplantaciones. Al mismo tiempo, ha aconsejado formar una plataforma como la que se creó tras el accidente de Angrois no solo para buscar las responsabilidades sino también para que los afectados puedan compartir apoyo anímico y humano.

Las indemnizaciones que se barajan para las víctimas, heridos y familiares del accidente ferroviario de Urda