La principal hipótesis de la causa del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo, apunta a una cadena de errores humanos y mecánicos: "El AVE ha recibido la orden de seguir adelante"

La principal hipótesis de la causa del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda , Toledo, tras chocar un tren AVE contra un Iryo apunta a una cadena de errores, – humanos y mecánicos –, provocados por el cambio del sistema de seguridad. Al parecer, el convoy de Renfe recibió la orden de reanudar la marcha a pesar de que el Iryo no conseguía arrancar, como informa Noticias Cuatro .

El fatal choque se produjo a las 8:54 horas en el punto kilométrico 118, un tramo completamente recto a la altura de la citada localidad toledana, por lo que algunos expertos todavía no dan crédito a lo ocurrido.

"Algo está pasando aquí que no es normal. Después de una, otra. Y esto ya es seguridad pura y dura del sistema de seguridad", señalaba Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Cataluña en SER Cataluña.

La investigación del accidente ferroviario en Urda

El accidente, que ha dejado 64 fallecidos, según el último balance, ha sido devastador. No solo por la velocidad, sino también por el peso de los trenes.

El Iryo, concretamente, es el más pesado de España, con 500 toneladas de peso en vacío, y contra él ha chocado el AVE de Renfe, de 425.

Aunque todavía es pronto para saberlo, la principal hipótesis sobre lo ocurrido es que el accidente se habría producido tras un fallo humano y una avería del sistema de seguridad LZB.

"Es el sistema de señalización y seguridad. Son unos cables que van pegados a las vías, por así decirlo, que informan de por dónde van los trenes", señalan los expertos.

Ese sistema, detiene de forma autónoma cualquier convoy cuando detecta la presencia de otro tren en la misma vía. Por eso, para muchos expertos lo ocurrido es inexplicable: "La vía ferroviaria está dividida en trozos, en cantones, y siempre hay cantones intermedios libres entre un tren y otro. Entonces, es imposible: si un tren se pasara uno de esos cantones, se frenaría automáticamente", señalaba en 'Las mañanas de RNE' Óscar Carballo, secretario general del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas.

"Tenemos unos sistemas de frenado de kilómetros, por la velocidad que vamos en alta velocidad. Por lo tanto, no deberíamos jamás alcanzar al otro tren. Automáticamente, aunque el maquinista tenga un despiste, el tren te para automáticamente solo", señala al mismo tiempo Francisco Cárdenas.