La principal hipótesis de la causa del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo, apunta a una cadena de errores humanos y mecánicos: "El AVE ha recibido la orden de seguir adelante"

La principal hipótesis de la causa del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, tras chocar un tren AVE contra un Iryo apunta a una cadena de errores, –humanos y mecánicos–, provocados por el cambio del sistema de seguridad. Al parecer, el convoy de Renfe recibió la orden de reanudar la marcha a pesar de que el Iryo no conseguía arrancar, como informa Noticias Cuatro.
El fatal choque se produjo a las 8:54 horas en el punto kilométrico 118, un tramo completamente recto a la altura de la citada localidad toledana, por lo que algunos expertos todavía no dan crédito a lo ocurrido.
"Algo está pasando aquí que no es normal. Después de una, otra. Y esto ya es seguridad pura y dura del sistema de seguridad", señalaba Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Cataluña en SER Cataluña.
El accidente, que ha dejado 64 fallecidos, según el último balance, ha sido devastador. No solo por la velocidad, sino también por el peso de los trenes.
El Iryo, concretamente, es el más pesado de España, con 500 toneladas de peso en vacío, y contra él ha chocado el AVE de Renfe, de 425.
Aunque todavía es pronto para saberlo, la principal hipótesis sobre lo ocurrido es que el accidente se habría producido tras un fallo humano y una avería del sistema de seguridad LZB.
"Es el sistema de señalización y seguridad. Son unos cables que van pegados a las vías, por así decirlo, que informan de por dónde van los trenes", señalan los expertos.
Ese sistema, detiene de forma autónoma cualquier convoy cuando detecta la presencia de otro tren en la misma vía. Por eso, para muchos expertos lo ocurrido es inexplicable: "La vía ferroviaria está dividida en trozos, en cantones, y siempre hay cantones intermedios libres entre un tren y otro. Entonces, es imposible: si un tren se pasara uno de esos cantones, se frenaría automáticamente", señalaba en 'Las mañanas de RNE' Óscar Carballo, secretario general del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas.
"Tenemos unos sistemas de frenado de kilómetros, por la velocidad que vamos en alta velocidad. Por lo tanto, no deberíamos jamás alcanzar al otro tren. Automáticamente, aunque el maquinista tenga un despiste, el tren te para automáticamente solo", señala al mismo tiempo Francisco Cárdenas.
El sistema LZB es el que tenemos en España funcionando desde 1992 y que precisamente ahora se estaría renovando por uno más moderno que ya debería estar en funcionamiento.
Entre las causas del accidente, no obstante, han tenido que producirse distintos fallos, dado que las medidas de seguridad de las vías, como han señalado los expertos, son redundantes.
Los trenes de alta velocidad, por la velocidad a la que van y por el peso que tienen no pueden frenar a vista: el conductor no tiene tiempo de reacción si encuentra un problema en la vía o un obstáculo para frenar. Por eso, hay sistema de seguridad anteriores y la vía se divide en cantones; tramos de unos dos kilómetros y medio, hasta siete, que garantizan que el tren va a poder frenar con seguridad.
Esos cantones tienen varios sistemas de seguridad. El primero es el bloqueo automático, que es un sistema de seguridad que incide en el LZB, que va dentro de la cabina, y es capaz de parar el tren sin ninguna interacción humana.
Cuando ese sistema falla, hay otro sistema al que llaman de 'señalización lateral'; básicamente semáforos, como explica Daniel Montero en Noticias Cuatro, indicando que es un semáforo que le dice al conductor si puede pasar al siguiente cantón o no en función de si esos cantones están ocupados.
Eso es lo que habría fallado. Todo apunta, como ha indicado también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha habido un fallo en el sistema esta mañana que ha hecho que varios trenes estuvieran parados. Así, se ha pasado a esa 'señalización lateral' y, en un momento dado, por algo que tendrá que determinar la investigación, el conductor del AVE ha tenido la orden de seguir hacia adelante sin tener conocimiento de que el siguiente cantón estaba ocupado por el Iryo, que no había conseguido todavía reanudar la marcha, lo que ha supuesto el fatal accidente.