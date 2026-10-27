Óscar Puente, pendiente del móvil tras el accidente ferroviario a su llegada a un foro de infraestructuras

El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegaba este miércoles por la mañana a un acto minutos después de que ocurriera el accidente de trenes en Urda, Toledo. A su llegada se podía ver al ministro pendiente de su móvil continuamente. Eran las 09:00 horas de la mañana y hacía apenas unos minutos que se había producido el accidente. El ministro ha entrado, pero rápidamente ha cancelado su participación y se ha trasladado al centro de control de Atocha.
a decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control de Adif de ordenar al tren AVE de Renfe que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado más adelante es "inexplicable", ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente.
En una comparecencia ante los medios en el Centro de Control de Adif en Atocha, el ministro ha explicado que una colisión por alcance en la alta velocidad es "inverosímil" y sólo se explica por un fallo como el que ha provocado este accidente, que de momento, ha dejado 64 muertos y medio centenar de heridos.
Puente ha afirmado que a las 8.30 horas se ha producido la caída del sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".
La decisión de reanudar la marcha se ha tomado sin una limitación de velocidad al tren siniestrado: "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", ha asegurado el ministro de Transportes, que, no obstante, ha señalado que no atribuye responsabilidades "de momento a nadie" y que eso se dilucidará en la investigación.
El ministro ha señalado que, con la información de que dispone a través de Adif, la caída del LZB provocó la detención de, al menos, seis trenes desde las 8.30 horas.
A las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del AVE, que ha recorrido unos 25 kilómetros entre las 8.36 horas y las 8.53 horas, cuando se ha producido el accidente al embestir un Iryo que estaba en la vía.