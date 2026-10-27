Óscar Puente, pendiente del móvil tras el accidente ferroviario a su llegada a un foro de infraestructuras

El ministro de Transportes, Óscar Puente , llegaba este miércoles por la mañana a un acto minutos después de que ocurriera el accidente de trenes en Urda, Toledo. A su llegada se podía ver al ministro pendiente de su móvil continuamente. Eran las 09:00 horas de la mañana y hacía apenas unos minutos que se había producido el accidente. El ministro ha entrado, pero rápidamente ha cancelado su participación y se ha trasladado al centro de control de Atocha.

En una comparecencia ante los medios en el Centro de Control de Adif en Atocha , el ministro ha explicado que una colisión por alcance en la alta velocidad es "inverosímil" y sólo se explica por un fallo como el que ha provocado este accidente, que de momento, ha dejado 64 muertos y medio centenar de heridos.

a decisión "a todas luces errónea" del Centro de Control de Adif de ordenar al tren AVE de Renfe que reanudara la marcha a pesar de que el Iryo estaba parado más adelante es "inexplicable", ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente ha afirmado que a las 8.30 horas se ha producido la caída del sistema de seguridad LZB -que sólo funciona ya en la línea Madrid-Sevilla de alta velocidad, porque en el resto ya está instalado el más moderno ERTMS- y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

La decisión de reanudar la marcha

La decisión de reanudar la marcha se ha tomado sin una limitación de velocidad al tren siniestrado: "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", ha asegurado el ministro de Transportes, que, no obstante, ha señalado que no atribuye responsabilidades "de momento a nadie" y que eso se dilucidará en la investigación.

El ministro ha señalado que, con la información de que dispone a través de Adif, la caída del LZB provocó la detención de, al menos, seis trenes desde las 8.30 horas.

A las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del AVE, que ha recorrido unos 25 kilómetros entre las 8.36 horas y las 8.53 horas, cuando se ha producido el accidente al embestir un Iryo que estaba en la vía.