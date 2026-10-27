Pablo, superviviente del accidente de Urda, se salvó por cambiarle el asiento a una señora: “Ha sido una suerte”

Noticias Cuatro 28 octubre 2026

El pabellón de Urda, en Toledo, acoge a los evacuados accidentados tras la colisión de los trenes AVE e Iryo, entre los que se encuentra Pablo, que se salvó por cambiarle el asiento de su tren a una señora

El pabellón de Urda, en Toledo, acoge a los evacuados accidentados tras la colisión de los trenes AVE e Iryo. Noticias Cuatro ha hablado con varios de los testigos que han sobrevivido a la tragedia. Es el caso de Pablo, que, tal y como explica en Noticias Cuatro el reportero David Jiménez, se salvó al cederle el asiento a una señora y cambiarse de vagón.

El Ayuntamiento de Urda, en Toledo, a ocho kilómetros del lugar de la tragedia, ha habilitado uno de sus pabellones municipales para dar asistencia a los viajeros que han ido llegando a lo largo de la mañana. Todos los heridos y afectados coinciden en que la solidaridad de los vecinos ha sido vital para salvar algunas vidas. Al menos 80 personas han resultado heridas en el choque entre dos trenes registrado este miércoles por la mañana en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, y en el que además se contabilizan al menos 64 muertos. La consejera portavoz de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate realizan ahora la labor de extracción de los cadáveres.

El reportero David Jiménez ha hablado con varios supervivientes del accidente en Urda