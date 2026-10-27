Pablo, superviviente del accidente de Urda, se salvó por cambiarle el asiento a una señora: “Ha sido una suerte”

El pabellón de Urda, en Toledo, acoge a los evacuados accidentados tras la colisión de los trenes AVE e Iryo. Noticias Cuatro ha hablado con varios de los testigos que han sobrevivido a la tragedia. Es el caso de Pablo, que, tal y como explica en Noticias Cuatro el reportero David Jiménez, se salvó al cederle el asiento a una señora y cambiarse de vagón.
El Ayuntamiento de Urda, en Toledo, a ocho kilómetros del lugar de la tragedia, ha habilitado uno de sus pabellones municipales para dar asistencia a los viajeros que han ido llegando a lo largo de la mañana. Todos los heridos y afectados coinciden en que la solidaridad de los vecinos ha sido vital para salvar algunas vidas. Al menos 80 personas han resultado heridas en el choque entre dos trenes registrado este miércoles por la mañana en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, y en el que además se contabilizan al menos 64 muertos.
La consejera portavoz de Castilla La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate realizan ahora la labor de extracción de los cadáveres.
Padilla ha explicado que de los 80 heridos, 50 son graves y 30 leves. Asimismo, ha aportado que una unidad de triaje deriva a cada paciente al centro más adecuado según su gravedad y se han reforzado los consultorios y centros de salud de Mora y Sonseca, además de haberse desplazado equipos de urgencias y emergencias al pabellón de Urda, a pocos kilómetros del lugar del accidente.
Tal y como han informado fuentes del Gobierno regional, al menos hay 29 heridos en el Hospital General Universitario de Toledo --donde ya se han producido dos altas--, 20 en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan, cuatro en el Hospital General de Ciudad Real y otro herido más en el Hospital General de Albacete. Además, tres heridos se han trasladado a hospitales de Madrid.Todas las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas se han puesto a la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, no obstante, ha pedido que quien esté en disposición de donar que se acerque a los hospitales.
La consejera portavoz también ha recalcado que se han habilitado puntos de atención psicológica a familiares en Atocha, en Sevilla-Santa Justa, en Córdoba y en el colegio de Urda. Ha especificado que ha sido el Colegio de Psicólogos y profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los que han puesto a disposición un equipo de psicólogos.