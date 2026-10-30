La Guardia Civil ya analiza las cajas negras de los trenes de Urda y continúa la búsqueda de restos bilógicos en la zona

La Guardia Civil ya analiza las cajas negras de los trenes accidentados en Urda , mientras, continúa la búsqueda de restos biológicos para identificar a las víctimas. Además, en las últimas horas se han publicado unas imágenes en las que se ve la escena minutos después de la colisión , antes de que llegara la ayuda y cuando todavía salía una nube de humo gris de los restos de los trenes en la zona del siniestro, como informan en ' Noticias Cuatro '.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) ha explicado que ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de los registros embarcados de los trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil.

Las cajas negras de los trenes accidentados en Urda

El informe de la AITAT tras las primeras 24 horas del trágico suceso recoge que la colisión, que estima que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del Ave (coche 8 según la numeración del tren) quedase empotrado en el coche de cola del Iryo (coche 1 según la numeración del tren), acabando ambos volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

El resto del tren Ave quedó completamente descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches (según el sentido de la marcha, 1 a 6 según la numeración del tren) y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía. El coche número 3 (antepenúltimo según el sentido de la marcha) quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque, explica la Autoridad Independiente.

Respecto al tren Iryo, además de lo mencionado sobre su coche de cola, descarrilaron todos sus coches salvo los dos primeros (números 7 y 8), cayendo por el terraplén, además del coche de cola (número 1), el penúltimo y el antepenúltimo (números 2 y 3).

La AITAT ha recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas, cuando los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas tuvieran que intercambiar información.

El informe establece la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias.