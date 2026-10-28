Los audios del AVE, el Iryo y el centro de control de ADIF confirman la concatenación de errores en el accidente de Urda: "Reanude con marcha normal"

La investigación del accidente ferroviario de Urda , Toledo, tras el terrible choque entre un tren AVE de Renfe y un Iryo trata de esclarecer qué ocurrió para que un fallo en el sistema de seguridad acabase en tragedia.

Por el momento, hay tres audios que han trascendido y que revelan la confusión en el centro de control de Adif en los momentos clave de lo ocurrido; confusión que podría haber derivado en tres fallos encadenados que resultaron en un desenlace fatal, como informa Noticias Cuatro.

La concatenación de errores que acabó en el accidente ferroviario de Urda

Todo empezó a las 7:54 de la mañana, cuando el tren Iryo implicado, el 6076, salió desde Atocha, Madrid, rumbo a Santa Justa, Sevilla, con 147 pasajeros y cinco tripulantes. Seis minutos después lo haría el AVE 2080, también por la misma vía, por el corredor sur, con 397 viajeros a bordo.

Fue a las 8:30 horas, según datos aportados por el Ministerio de Transportes, cuando se produjo la caída del sistema LZB, –el cual, mediante unos cables que van junto a las vías informa de por dónde van los trenes–.

Esa incidencia, debido a un "fallo informático" del que aún no se han revelado más detalles, provocó que se detuviesen seis trenes, entre ellos los implicados, pasando entonces la situación al centro de control H24 de Adif, que tomó el mando.

A partir de ahí, lo que se analizan son también tres fallos que ahora son objeto de investigación. El primero fue la orden que se emitió desde el centro de control de reanudar la "marcha normal", en lugar de a "marcha vista", como fija el protocolo, con una velocidad máxima de 40 kilómetros hora con el objetivo de que los maquinistas sí puedan frenar a tiempo si visibilizan alguna incidencia u obstáculo en la vía.

Los audios, a este respecto, captaron la comunicación desde el controlador de Atocha: "Maquinista de tren 2080, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal".

Entonces, el maquinista del AVE pregunto: "¿Con marcha normal?", a lo que el controlador replicó afirmativamente. "Vale, de acuerdo", dijo el maquinista, tras lo cual reanudó la marcha acercándose con cada vez más velocidad al Iryo que seguía detenido en la vía.

Más allá, el segundo error que se analiza es por qué, según lo conocido hasta ahora, el centro de control ordenó avanzar al AVE antes que al Iryo, que estaba por delante. Y junto a ello, en un tercer fallo, se investiga por qué no se le comunicó al AVE, que avanzaba ya a toda velocidad, que el Iryo seguía parado y no podía ponerse en marcha, como hizo constar la maquinista del convoy.

"No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada", le dijo la maquinista del Iryo 6076 al centro de control de Atocha, desde donde entonces le contestaron: "Vale, conforme, Pues nada, en cuanto pueda, ¿vale? Y si tiene problemas nos llama".

–“Vale, perfecto, ahora les digo”, contesto la maquinista ante esa respuesta.