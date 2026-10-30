El último viaje de trabajo de Carmen antes de jubilarse acabó en la tragedia ferroviaria de Urda

Javier Barrio, el marido de Carmen de Santa Ana, que viajaba en la Plaza 15A del vagón 7 de uno de los trenes siniestrados en Urda (Toledo), y que se ha identificado como "familiar de una mujer fallecida a la que solo falta que se le ponga el certificado de fallecimiento", ha afirmado que los 69 fallecidos "son del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos".

Por ello ha alentado a "rebelarnos entre todos". "Aunque me veáis aquí, no paro de llorar hace dos días. Carmen es una alta directiva y era su último viaje de trabajo --antes de jubilarse--. En general, todas las empresas se dedican a masacrar a sus empleados: el trabajo que hacían tres, ahora lo hace uno nada más".

" Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca , a la mayor velocidad posible. Pasa en todas las redacciones, pasa en todos los trabajos, pasa absolutamente siempre (...) y los muertos como mi mujer, y los que habrá y seguirá viendo, tienen que ver con esto".

Según ha indicado en declaraciones a los medios a las puertas de la Casa de Ejercicios donde se alojan las personas afectadas, actualmente se está viviendo "lo peor del capitalismo con prisas" que ha comparado con el tiempo en que "los niños se arrastraban en las minas cogiendo carbón".

"El cien por cien de las empresas españolas y en el mundo lo hacen", ha señalado Javier Barrio, para reafirmar que "tenemos que cambiar este mundo entre todos".

Respecto a la información que está dando la Guardia Civil a los familiares, ha indicado que les han dicho que el número de familias que está en la Casa de Ejercicios "son los mismos cuerpos que hay en la morgue". "O sea que estamos prácticamente cien por cien seguros de que todos los que estamos ahí son familiares de fallecidos".

Asimismo, ha manifestado que el compromiso es, "en los próximos dos o tres días, ir entregando a los familiares los certificados de fallecimiento", lo que le ha llevado a decir que pese a que ayer "había alguna remota posibilidad de que hubiera alguien que no estuviera identificado, ahora prácticamente son tan bajas que no merece la pena ni entenderlo".

"Nos sentimos borregos"

Por lo demás, ha dicho que no tiene confirmado el fallecimiento de su mujer porque "por el tema de ADN y demás no nos lo van a dar hasta que tengamos un certificado de fallecimiento oficial, que te tienen que entregar aquí", para concluir que ya ayer perdió las esperanzas: "Entendí que eran remotísimas".

También ha atendido a los medios de nuevo Esther San Emeterio Freire, hermana de Pepe, uno de los pasajeros desaparecidos en el accidente, quien ha mostrado su indignación. "Nos sentimos borregos: ayer por la tarde comenzaron a comunicar a las familias la situación de cada uno y a las 23.00 horas decidieron cortar hasta hoy por la mañana".

"Lo que no entendemos es que en una situación que no pasa, gracias a Dios, diariamente, cómo no han desplazado forenses de Madrid u otras ciudades y nos tengan otra noche más a la espera (...). Ya está bien, esto está llegando a un límite de un sin vivir".

"Quiero que España sepa cómo nos tienen así y que nos digan por lo menos los desparecidos que hay en los hospitales están muertos o vivos y no me creo que no tengan esa información", ha dicho, para agregar que "estamos en modo cabreo y de decir: ya no podemos más".