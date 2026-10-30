Dolor y emoción en el último adiós a Fátima Báñez: “Vivía y se desvivía por ayudar a la gente”

Noticias Cuatro 30 octubre 2026

Numerosos miembros del PP han acudido al funeral de Fátima Báñez, la exministra que murió en el accidente de tren de Toledo

La localidad onubense de San Juan del Puerto ha despedido este viernes a su paisana la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) cuando viajaba a Sevilla para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, son algunas de las personalidades que han asistido al funeral, tal y como informa la periodista de Noticias Cuatro, Victoria Talero.

El féretro con los restos mortales de la también presidenta de la Fundación CEOE llegaba pasadas las 16:10 horas a la parroquia de San Juan Bautista procedente de uno de los tanatorios de Huelva donde fue velada durante toda la mañana. Lo hacía en absoluto silencio, solo roto por el sonido de las campanas del templo. Al funeral ha asistido una amplia representación institucional y política. Entre ellos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los consejeros autonómicos Antonio Sanz, Loles López y Carolina España, amiga personal de Báñez, como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. También acudieron representantes de otras formaciones, como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, paisana de la exministra.

La ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el funeral de Fátima Báñez