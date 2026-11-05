La familia y el CD Tenerife dan el último adiós a Jesús de Miguel en el entierro del futbolista

La localidad toledana de Navahermosa acoge el funeral de Jesús de Miguel , el jugador del Tenerife que falleció tras una entrada en el terreno de juego. Hasta su pueblo se han desplazado sus compañeros y el equipo técnico del CD Tenerife. Amigos, vecinos y el entorno más cercano del futbolista fallecido arropan ahora a la familia de Jesús de Miguel, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel han llegado esta medianoche al tanatorio de Navahermosa (Toledo), donde este jueves, a las 15:00 horas en la iglesia parroquial de la localidad, se celebra la misa funeral.

El último adiós a Jesús de Miguel

El municipio toledano despide al delantero del CD Tenerife, fallecido este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permanecía ingresado en la UCI tras sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuar de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

La celebración del funeral en Navahermosa responde al vínculo familiar del jugador con esta localidad, de donde proceden sus padres y abuelos.

La alcaldesa, María Soledad Ortiz, explicó que De Miguel acudía al municipio con frecuencia durante su infancia, aunque posteriormente sus compromisos profesionales y personales hicieron que sus visitas fueran menos habituales.