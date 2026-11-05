La familia y el CD Tenerife dan el último adiós a Jesús de Miguel en el entierro del futbolista

La localidad toledana de Navahermosa acoge el funeral de Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que falleció tras una entrada en el terreno de juego. Hasta su pueblo se han desplazado sus compañeros y el equipo técnico del CD Tenerife. Amigos, vecinos y el entorno más cercano del futbolista fallecido arropan ahora a la familia de Jesús de Miguel, como informan en ‘Noticias Cuatro’.
Los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel han llegado esta medianoche al tanatorio de Navahermosa (Toledo), donde este jueves, a las 15:00 horas en la iglesia parroquial de la localidad, se celebra la misa funeral.
El municipio toledano despide al delantero del CD Tenerife, fallecido este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde permanecía ingresado en la UCI tras sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra, Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuar de inmediato en ambulancia hacia el hospital.
La celebración del funeral en Navahermosa responde al vínculo familiar del jugador con esta localidad, de donde proceden sus padres y abuelos.
La alcaldesa, María Soledad Ortiz, explicó que De Miguel acudía al municipio con frecuencia durante su infancia, aunque posteriormente sus compromisos profesionales y personales hicieron que sus visitas fueran menos habituales.
El Consistorio decretó tres días de luto oficial, acordados por unanimidad en un pleno extraordinario celebrado el martes, y dispuso que las banderas municipales ondearan a media asta. La primera plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del CD Tenerife tienen previsto acudir este jueves al sepelio en Navahermosa y el club también ha organizado un acto de despedida para este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Tenerife.
A su vez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha indicado que el Consejo Superior de Deportes trabaja para evitar que se produzcan "accidentes" como el ocurrido el pasado lunes en el Heliodoro Rodríguez López.
"Desde el Consejo Superior de Deportes estamos valorando cualquier cuestión que nos ayude de alguna forma a evitar que se produzcan esos accidentes tan desagradables y tan negativos para el deporte de nuestro país", así lo ha indicado Tolón desde Toledo, donde ha sido preguntada sobre si después de lo ocurrido el pasado lunes se van a revisar los protocolos ante situaciones como la vivida en Tenerife.
"Ayer hable con el presidente del CD Tenerife y me decía que fue en cuestión de minutos, de segundos, cuando los servicios sanitarios actuaron allí en el campo", ha indicado Tolón, que ha asistido al funeral que se ha celebrado a las 15.00 horas en la localidad toledana de Navahermosa.