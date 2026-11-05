Persiste la brecha de género en el salario de graduados universitarios: los hombres cobran 2.423 euros más al año

El Ministerio de Trabajo pone sobre la mesa una nueva y controvertida subida del salario mínimo interprofesional. Según la propuesta de Trabajo, el SMI subiría un 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos. Esa cantidad se sitúa por encima de la recomendación de su propia Comisión y por debajo de la petición de sindicatos. La CEOE acaba de pedir que sea el próximo Gobierno quien negocie la subida, como informan en ‘Noticias Cuatro’.
Además, hoy se han conocido nuevos datos de la realidad laboral de los universitarios recién licenciados. Cuatro años después de graduarse, los hombres con carrera universitaria cobran más que sus compañeras mujeres: casi 2.500 euros más al año. Del total, el 73 % cuenta con un contrato indefinido y su salario medio ronda los 32.000 euros al año.
La inserción laboral de los graduados universitarios ha mejorado, pero persiste la brecha de género y es que los hombres perciben una base media de cotización anual 2.423 euros superior a la de las mujeres.
Así lo refleja la nueva publicación de Fundación CYD 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2026. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?', un análisis de la situación laboral de la promoción de titulados universitarios de grado del curso 2019-2020 a los cuatro años de egresar, es decir en 2024.
Los hombres cobran 2.423 euros más al año
Los resultados ponen de manifiesto una evolución positiva en la ocupación, la contratación indefinida y la base media de cotización anual respecto a titulados universitarios de promociones anteriores. La publicación también analiza el equilibrio entre la oferta y demanda de estudios en las universidades públicas presenciales, y pone "en evidencia los desajustes en ámbitos como Salud y servicios sociales, Informática e Ingeniería, industria y construcción, en los que la demanda crece mucho más que las plazas disponibles".
A los cuatro años de egresar, el 77,9% del alumnado graduado en el curso 2019-2020 está afiliado a la Seguridad Social, el 73,9% cuenta con un contrato indefinido, y el 61,3% cotiza en el grupo profesional de titulados. De media, los titulados perciben una Base Media de Cotización (BMC) anual (aproximación a los ingresos brutos) de 32.219 euros.
Comparando con los graduados de la promoción 2016-2017 a los 4 años de finalizar sus estudios (en 2021) se observa una evolución positiva de los principales indicadores de inserción laboral: la tasa de afiliación media aumenta 3 puntos porcentuales, la contratación indefinida aumenta 14,5 puntos porcentuales y el salario se incrementa un 12,3% nominal.
El análisis muestra que la mejora en la afiliación a la Seguridad Social "se explica principalmente por el avance de la universidad pública", cuya tasa alcanza el 77,3% en la promoción 2019-2020, acordándose al 80,8% registrado por las universidades privadas, que se mantiene estable en las distintas cohortes analizadas.
La proporción de contratos indefinidos cuatro años después de finalizar los estudios aumenta del 59,4% en la cohorte 2016-2017, al 73,9% en la de 2019-2020, una evolución que "se explica, en buena medida, por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, que limitó significativamente el recurso a la contratación temporal".
La publicación pone de manifiesto diferencias notables en los indicadores de inserción laboral en función del ámbito de estudio. Titulaciones vinculadas a Ingeniería, industria y construcción, Salud y servicios sociales e Informática obtienen mayores resultados en cuanto a empleabilidad y condiciones laborales. En contraste, las disciplinas del ámbito de Artes y humanidades enfrentan mayores retos.
Informática concentra los mejores indicadores: una tasa de afiliación del 88,3%, un 95,1% de contratos indefinidos, un 97,6% de empleos a tiempo completo y la BMC más elevada del sistema universitario, con 37.534 euros anuales.
Ingeniería, industria y construcción ocupa la segunda posición en estabilidad contractual (93,3% de indefinidos) y empleo a tiempo completo (95,7%), con una BMC media de 35.054 euros, la tercera más elevada Salud y servicios sociales presenta la segunda tasa de afiliación más alta (85,4%), la segunda mejor BMC anual (36.204euros) y el mayor porcentaje de egresados cotizando como titulados (89,1%) aunque, por otro lado, Artes y Humanidades se sitúa en el extremo opuesto con la menor tasa de afiliación (66,5%) y la BMC más reducida (28.259 euros).
La publicación identifica los campos de estudio con mayor y menor proyección laboral. Las titulaciones vinculadas a ingenierías e informática se sitúan entre las que presentan resultados más favorables, mientras que titulaciones vinculadas al arte, lenguas y a la historia están en el otro extremo.