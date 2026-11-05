Persiste la brecha de género en el salario de graduados universitarios: los hombres cobran 2.423 euros más al año

Noticias Cuatro 05 noviembre 2026

Nuevos datos de la realidad laboral de los universitarios recién licenciados. Cuatro años después de graduarse, los hombres con carrera universitaria cobran más que sus compañeras mujeres: casi 2.500 euros más al año.

El Ministerio de Trabajo pone sobre la mesa una nueva y controvertida subida del salario mínimo interprofesional. Según la propuesta de Trabajo, el SMI subiría un 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos. Esa cantidad se sitúa por encima de la recomendación de su propia Comisión y por debajo de la petición de sindicatos. La CEOE acaba de pedir que sea el próximo Gobierno quien negocie la subida, como informan en ‘Noticias Cuatro’.

Además, hoy se han conocido nuevos datos de la realidad laboral de los universitarios recién licenciados. Cuatro años después de graduarse, los hombres con carrera universitaria cobran más que sus compañeras mujeres: casi 2.500 euros más al año. Del total, el 73 % cuenta con un contrato indefinido y su salario medio ronda los 32.000 euros al año. La inserción laboral de los graduados universitarios ha mejorado, pero persiste la brecha de género y es que los hombres perciben una base media de cotización anual 2.423 euros superior a la de las mujeres. Así lo refleja la nueva publicación de Fundación CYD 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2026. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?', un análisis de la situación laboral de la promoción de titulados universitarios de grado del curso 2019-2020 a los cuatro años de egresar, es decir en 2024. Los hombres cobran 2.423 euros más al año Los resultados ponen de manifiesto una evolución positiva en la ocupación, la contratación indefinida y la base media de cotización anual respecto a titulados universitarios de promociones anteriores. La publicación también analiza el equilibrio entre la oferta y demanda de estudios en las universidades públicas presenciales, y pone "en evidencia los desajustes en ámbitos como Salud y servicios sociales, Informática e Ingeniería, industria y construcción, en los que la demanda crece mucho más que las plazas disponibles".

Persiste la brecha de género en el salario de graduados universitarios: los hombres cobran 2.423 euros más al año