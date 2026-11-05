Daniel Gómez Sánchez, biógrafo de Rosalía: “El ansia de saber es la esencia de su forma de crear”

En las páginas del libro ‘Rosalía. Un universo creador’, el compositor y doctor en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Gómez Sánchez, reconstruye minuciosamente la trayectoria personal, académica y artística de la cantante catalana. Fruto de su investigación doctoral y de un acceso excepcional tanto a la propia artista como a su entorno más cercano, la obra examina cómo la formación académica y la búsqueda constante de independencia creativa han transformado a Rosalía en un fenómeno musical global. “El ansia de saber es la esencia de su forma de crear”, explica el autor en una entrevista con Noticias Cuatro.
Mucho antes de ser reconocida en los principales escenarios internacionales, Rosalía comenzó a educar su oído en la academia Ses Dansa de Sant Esteve Sesrovires, bailando al son de géneros variados como el jazz, el soul, la música disco y las percusiones africanas. Sin embargo, a los dieciséis años enfrentó un momento crítico al sufrir una lesión en las cuerdas vocales que requirió intervención quirúrgica y casi un año de estricto reposo vocal.
Tras este periodo, ingresó al Taller de Músics para rehabilitar su voz e iniciar una formación de ocho años en cante flamenco con el maestro Chiqui de La Línea. Esta etapa de aprendizaje riguroso le permitió desarrollar una notable conciencia técnica sobre su propio instrumento.
La investigación desvela cómo en su Trabajo de Final de Grado en la ESMUC, tutorizado por Ramón Ávila, germinaron las bases narrativas de su consagración. A partir del texto medieval Roman de Flamenca, la artista articuló la conceptualización sobre las contradicciones del amor que darían forma a 'El mal querer'.
El autor también subraya la firmeza de su independencia artística: en 2016, tras el impacto de su colaboración ‘Antes de morirme’, Rosalía rechazó adaptar sus planes musicales a las exigencias iniciales de una gran discográfica para priorizar el proyecto conceptual que desarrollaba junto a Raül Refree.
El libro abarca la evolución del universo sonoro de Rosalía desde sus primeros tablaos hasta trabajos como Motomami y su reciente álbum Lux. En Lux, la artista abandonó los recursos electrónicos urbanos para adentrarse en la composición orquestal junto a la London Symphony Orchestra, interpretando temas en trece idiomas e inspirándose en la mística de figuras como Santa Teresa de Jesús. Este cambio de enfoque estuvo motivado en parte por una reflexión compartida con su hermana Pili sobre la estructura de sus composiciones.
Como reflejo de su vínculo con la formación musical, Gómez Sánchez destaca la creación de la Beca Rosalía, mediante la cual la cantante financia y sigue personalmente los estudios superiores de nuevos talentos de cante flamenco en la ESMUC.