Daniel Gómez Sánchez, biógrafo de Rosalía: “El ansia de saber es la esencia de su forma de crear”

En las páginas del libro ‘ Rosalía. Un universo creador ’, el compositor y doctor en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Gómez Sánchez , reconstruye minuciosamente la trayectoria personal, académica y artística de la cantante catalana. Fruto de su investigación doctoral y de un acceso excepcional tanto a la propia artista como a su entorno más cercano, la obra examina cómo la formación académica y la búsqueda constante de independencia creativa han transformado a Rosalía en un fenómeno musical global . “El ansia de saber es la esencia de su forma de crear”, explica el autor en una entrevista con Noticias Cuatro .

Mucho antes de ser reconocida en los principales escenarios internacionales, Rosalía comenzó a educar su oído en la academia Ses Dansa de Sant Esteve Sesrovires, bailando al son de géneros variados como el jazz, el soul, la música disco y las percusiones africanas. Sin embargo, a los dieciséis años enfrentó un momento crítico al sufrir una lesión en las cuerdas vocales que requirió intervención quirúrgica y casi un año de estricto reposo vocal.

Tras este periodo, ingresó al Taller de Músics para rehabilitar su voz e iniciar una formación de ocho años en cante flamenco con el maestro Chiqui de La Línea. Esta etapa de aprendizaje riguroso le permitió desarrollar una notable conciencia técnica sobre su propio instrumento.

La independencia artística y la evolución del universo sonoro de Rosalía

La investigación desvela cómo en su Trabajo de Final de Grado en la ESMUC, tutorizado por Ramón Ávila, germinaron las bases narrativas de su consagración. A partir del texto medieval Roman de Flamenca, la artista articuló la conceptualización sobre las contradicciones del amor que darían forma a 'El mal querer'.

El autor también subraya la firmeza de su independencia artística: en 2016, tras el impacto de su colaboración ‘Antes de morirme’, Rosalía rechazó adaptar sus planes musicales a las exigencias iniciales de una gran discográfica para priorizar el proyecto conceptual que desarrollaba junto a Raül Refree.