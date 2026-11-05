Este 5 de noviembre se celebra el Día de las Personas Cuidadoras , especialmente de las se encargan de atender a los suyos sin recibir ninguna. En España, el 85% son mujeres, de entre 45 y 62 años, más del 75% de los casos atienden a sus padres y casi la mitad de ellas lleva más de ocho años cuidándolos. No hay cifra exacta del número de cuidadoras , pero en España hay más de un millón y medio de personas dependientes, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones de Personas Mayores (CEOMA) ha puesto en valor la labor de los cuidadores profesionales y ha alzado la voz por aquellas personas en las que recaen los cuidados no profesionales, especialmente en aquellas personas mayores que cuidan de personas dependientes, con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

María José y Chus intentan seguir las recomendaciones de los psicólogos. Sin embargo, muchas veces el llegar a priorizarse por un instante y permitir cuidarse puede generar culpa al cuidador porque siente que falla, explican los psicólogos. Por eso, hay que dejar tiempo y cuidar, también, al cuidador para que puedan ejercer su ayuda como los dependientes merecen.

María José es un ejemplo de estas cuidadoras. Ella cuida a su hijo de 10 años, con autismo severo . Chus es otra mujer que cuida a su marido enfermo de Parkinson desde hace 15 años. Ambas son conscientes del desgate que supone cuidar de sus familiares. Por eso, los psicólogos insisten en la importancia de cuidar, también, al cuidador. Los expertos recuerdan que, si no se cuida al cuidador, el sistema acabará colapsando. Recalcan la idea de dejar su propio espacio para cubrir sus necesidades y poder descansar ya que resulta fundamental para poder cuidar y por ayudar a los necesitados.

María José y Chus, dos mujeres que han dejado de lado su vida para dedicarse al cuidado de sus familiares: “El cuerpo pide parar”

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha fijado la mirada en una realidad invisible a la que la organización quiere dar visibilidad: la de aquellas personas mayores que cuidan de otros mayores, generalmente parejas, asumiendo durante años una responsabilidad diaria exigente y a menudo sin disponer de los apoyos necesarios.

"No podemos dar por hecho que una persona octogenaria puede asumir indefinidamente el cuidado de su pareja sin recibir apoyos adecuados. Cuidar a otra persona no puede suponer renunciar a la propia salud, autonomía y calidad de vida", ha expuesto Fernández Santillana.

Sabina Camacho, miembro de la junta directiva de CEOMA y de la comisión de trabajo de servicios sociales de la entidad, ha destacado que "las familias cuidadoras y los profesionales necesitan algo más que palabras de agradecimiento".

Desde la organización han incidido en que la tarea de cuidar no es menor ni tampoco una obligación que deba darse por sentada, sino que resulta "una responsabilidad social, y una contribución imprescindible al bienestar individual y colectivo".

Cinco medidas de ayuda

CEOMA ha propuesto cinco medidas para las administraciones públicas que mejoren los cuidados.

- La primera de ellas destaca la financiación estable y suficiente en el Sistema de Dependencia para garantizar los recursos necesarios.

- El refuerzo de los servicios de proximidad ayuda a que las personas mayores continúen viviendo en sus hogares y en sus barrios, ofreciéndoles autonomía y dignidad.

- La tercera propuesta va dirigida a los cuidadores, ofreciendo apoyo específico para la labor mediante programas de formación y acompañamiento psicológico.

- Como cuarta medida, CEOMA ha ofrecido la coordinación sanitaria y social, impulsando una atención integrada que contemple la fragilidad, las enfermedades crónicas, la salud mental y la soledad no deseada.

- Por último, la quinta propuesta es garantizar el respeto, las preferencias y las decisiones de aquellas personas que reciben los cuidados con un modelo que las respete y que se centre en ellas.

Camacho ha reconocido que España debe dar un salto en el modelo de dependencia, "reconociendo verdaderamente el valor de cuidar, proteger a quienes cuidan y garantizando a las personas que reciben los cuidados el derecho a vivir dignamente, autonomía y con posibilidad de construir su propio proyecto de vida".