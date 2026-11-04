Las primeras palabras de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: "Me resulta muy difícil asimilar nada"

El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un violento golpe sufrido al chocar contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido del pasado lunes, será enterrado este jueves en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria la familia. Noticias Cuatro analiza algunas de las cuestiones tras su fallecimiento.

La misa funeral tendrá lugar a partir de las 15:00 horas en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel y, posteriormente, tendrá lugar el traslado del féretro al cementerio de la localidad. Al entierro está previsto que acuda la plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

Su cuerpo será trasladado a Toledo

La Plaza Número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que instruye la investigación en torno al fallecimiento del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos mortales para su entierro en el municipio de Navahermosa, en la provincia de Toledo, de donde es originaria la familia.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha informado de que el juzgado ya ha recibido el informe preliminar de la autopsia -- cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia-- y se siguen practicando todas las diligencias.

La plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife acudirán al sepelio de Jesús de Miguel, que en principio se celebrará este jueves, y el club prepara para este sábado, en el Heliodoro Rodríguez López, un acto de despedida y homenaje al jugador a las 18:00 horas, abierto a toda la afición.

Las primeras palabras del portero

El portero del FC Andorra Jesús Owono ha roto su silencio tras la trágica muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel y ha expresado su profundo pesar por lo sucedido, asegurando que está atravesando los momentos más complicados de su trayectoria personal a causa del impacto fortuito sufrido entre ambos futbolistas que terminó con el fatal desenlace del fallecimiento del delantero tinerfeño.

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", ha expresado Owono en unas palabras facilitadas por el FC Andorra.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", ha manifestado el portero.