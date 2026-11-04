Aumenta la población de más de 100 años en la sociedad y deja una edad media de 44 años en España

La población española cada vez está más envejecida y en España ya hay más de 10 millones de personas que superan los 65 años . Así lo confirma un estudio del CSIC, que muestra que uno de cada cinco españoles ya tiene 65 años, mientras que las personas que superan los 100 años se han incrementado un 7% en solo un año. Ya son más de 17.000 y ocho de cada 10 son mujeres. Noticias Cuatro analiza el envejecimiento poblacional y los motivos.

La edad media en España ha pasado de ser 33 años en 1974 a aumentar 10 años más en 2025. Es por eso que muchos negocios han decidido adaptarse a esta público mucho más numeroso: las personas mayores de 65 años y sacan esas promociones senior.

"Tenemos descuentos en todos lados", dice uno de ellos, asegurando que en diferentes establecimientos hacen estas ofertas para atraer este público. Los gimnasios o agencias de viajes con los establecimientos donde más utilizan esta estrategia de marketing.

Pero no lo hacen sin conseguir nada, sino que las personas mayores de 65 años se cuidan más que las de hace año. Son más conscientes de cómo el ejercicio físico y la dieta puede contribuir a ralentizar la aparición de los signos de envejecimiento. Y si encima, apuntarse a un gimnasio o realizar determinadas actividades físicas les sale más barato, no tienen excusa.

Otro de los motivos por los que la población sea cada vez más mayor es lo mucho que se están cuidando. Muchos de ellos han dejado de tener rutinas sedentarias y nocivas y aprovechan su jubilación para cuidarse y ponerse más en forma que nunca, ahora que tienen tiempo para dedicárselo a ellos mismos.

Estas personas son un importante nicho de mercado, donde la mayoría de ellos tiene solo una vivienda, pero también propiedad y pensiones que superan los 1.700 euros. Además de cuidarse, ellos también quieren estar a la última y controlar las tecnologías, el uso de la IA o incluso tener los últimos teléfonos móviles del mercado.