El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta su dimisión ante Carlos Cuerpo mientras los partidos siguen reaccionando a la salida de Puente

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, un día después de la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente. Noticias Cuatro muestra las primeras decisiones y reacciones.

Hasta el momento de su nombramiento como presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo vasco (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes), donde Óscar Puente también fichó en 2023 al actual secretario de Estado, José Antonio Santano, cuando era alcalde de Irún.

El vicepresidente ha querido establecer una primera toma de contacto con el presidente de Adif y con el secretario de Estado de Transportes, dos de los máximos responsables en materia ferroviaria del Departamento. En esta reunión, Luis Pedro Marco de la Peña, que dirige Adif desde septiembre de 2024 , ha comunicado al vicepresidente su renuncia.

Luis Pedro Marco de la Peña ya había trasladado a Óscar Puente su intención de dejar el cargo antes de la reunión mantenida este miércoles con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Los retos de Carlos Cuerpo

Al frente de la gestión de Transportes, el vicepresidente primero tendrá que aplacar la crisis ferroviaria, la pérdida de confianza en el sistema y, ahora, el relevo en la cúpula de Adif. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un paquete de ayudas de 30 millones de euros, además de medidas para optimizar la seguridad de la alta velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado la "enorme capacidad de gestión, la integridad y el talante" de Cuerpo para desempeñar esta labor. "Estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha añadido.

Las reacciones a la dimisión de Óscar Puente

El Partido Popular (PP) ha asegurado que la dimisión del ministro de Transportes y movilidad Sostenible, Óscar Puente, "no cuela" porque no lo ha hecho "por las víctimas ni por dignidad" sino "por las encuestas", y ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por nombrarle: "Su responsabilidad todavía no ha sido depurada, pero le dimitiremos en las urnas".

"Le ha dimitido Tezanos", han trasladado fuentes del PP tras la decisión del ministro de renunciar al cargo y a concurrir en las listad el PSOE el 29N después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y el pasado miércoles en Urda (Toledo), que han dejado un total de 116 fallecidos.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, considera que no ha sido la "dignidad" lo que ha llevado a Óscar Puente a dimitir como ministro de Transportes y como candidato a las generales sino que su salida forma parte de una "operación política" para "tratar de salvar lo poco" que, a su juicio, "le queda a la campaña" del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas". "Políticos como él dignifican a nuestro país", ha añadido este martes en un mensaje en 'X', en el que ha achacado la renuncia de Puente a "la dignidad" y la "voluntad propia", así como por deferencia hacia el "proyecto progresista".