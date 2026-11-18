La portada de la revista ‘Lecturas’ marca hoy la campaña electoral. Pedro Sánchez trata de mostrar así su lado más humano y su apoyo incondicional a su mujer, Begoña Gómez. Para el PP, este nuevo gesto del presidente del Gobierno es una estrategia frívola, como informa ‘Noticias Cuatro’.
Por su parte y siendo consciente de la necesidad de llegar a todo tipo de públicos para ensanchar su base electoral, Feijóo se prodiga estos días en medios que no son precisamente políticos y en todo tipo de podcast.
Pedro Sánchez no ha sido el único que se apunta a lo de la campaña híbrida, menos convencional.
Consciente de la necesidad de llegar a todo tipo de públicos para ensanchar su base electoral, Feijóo se prodiga estos días en medios que no son precisamente políticos y en todo tipo de podcast. El último se llama 'El sentido de la birra' y allí ha vuelto a cargar contra Sánchez y la corrupción.
En las últimas horas, lo que pretendía ser un elogio parece que no ha terminado de interpretarse así. Alberto Núñez Feijóo intentó ayer hacer un cumplido a Santiago Abascal, pero parece que al líder de Vox no acabó de gustarle.
El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido lanzarse a por el voto joven y de los 'youtubers' participando en varios pódcast ante de las elecciones generales del 29 de noviembre. Por lo pronto, ha concedido entrevistas a 'The Wild Project' y 'El Sentido de la Birra' y también ha enviado un vídeo a 'Línea de Cal'.
En 'Génova' son conscientes de que la gente joven no se informa a través de los medios tradicionales y quiere llegar a ellos a través de las redes sociales y los pódcast. Con ese objetivo, ha iniciado una combativa campaña en redes sociales --donde incluso el PP ha recuperado su lapsus 'Anotop At' buscando su propio beneficio -- y ha visitado pódcast que son escuchados por el público juvenil.
Feijóo quiere atraer a esos votantes --votan por primera vez 1,6 millones de jóvenes el 29N-- pero él no oculta su edad. "Soy un boomer", confesó el pasado viernes ante jóvenes de Nuevas Generaciones en Madrid, en un acto junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ahí el PP ya presentó un vídeo con estética anime en el que el líder del PP aparece caracterizado como un superhéroe y Pedro Sánchez como un villano con el que tiene que luchar.
Los 'populares' quieren disputar el voto a joven a Vox, que ha tenido éxito en los últimos años entre la juventud con iniciativas como 'Cañas por España'.
Sin embargo, fuentes del PP admiten en privado que ese partido se equivocó con el plante de Santiago Abascal al 'youtuber' Jordi Wild, unas entrevistas a la que sí asistieron los demás candidatos: Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau.