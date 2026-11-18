La portada de la revista ‘Lecturas’ marca hoy la campaña electoral. Pedro Sánchez trata de mostrar así su lado más humano y su apoyo incondicional a su mujer, Begoña Gómez . Para el PP, este nuevo gesto del presidente del Gobierno es una estrategia frívola, como informa ‘ Noticias Cuatro ’.

Por su parte y siendo consciente de la necesidad de llegar a todo tipo de públicos para ensanchar su base electoral, Feijóo se prodiga estos días en medios que no son precisamente políticos y en todo tipo de podcast.

Las nuevas formas de comunicar en la campaña electoral

Pedro Sánchez no ha sido el único que se apunta a lo de la campaña híbrida, menos convencional.

Consciente de la necesidad de llegar a todo tipo de públicos para ensanchar su base electoral, Feijóo se prodiga estos días en medios que no son precisamente políticos y en todo tipo de podcast. El último se llama 'El sentido de la birra' y allí ha vuelto a cargar contra Sánchez y la corrupción.

En las últimas horas, lo que pretendía ser un elogio parece que no ha terminado de interpretarse así. Alberto Núñez Feijóo intentó ayer hacer un cumplido a Santiago Abascal, pero parece que al líder de Vox no acabó de gustarle.

Feijóo se lanza a por el voto joven y de los 'youtubers' con entrevistas en varios pódcast

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido lanzarse a por el voto joven y de los 'youtubers' participando en varios pódcast ante de las elecciones generales del 29 de noviembre. Por lo pronto, ha concedido entrevistas a 'The Wild Project' y 'El Sentido de la Birra' y también ha enviado un vídeo a 'Línea de Cal'.

En 'Génova' son conscientes de que la gente joven no se informa a través de los medios tradicionales y quiere llegar a ellos a través de las redes sociales y los pódcast. Con ese objetivo, ha iniciado una combativa campaña en redes sociales --donde incluso el PP ha recuperado su lapsus 'Anotop At' buscando su propio beneficio -- y ha visitado pódcast que son escuchados por el público juvenil.