La inteligencia artificial cada día está más implementada en cualquier ámbito de la vida, siempre con el mismo objetivo: facilitar la vida de las personas. En España, cada vez la IA va ganando más peso y un 58% de la población la utiliza habitualmente, ya sea para el trabajo, para conseguir información más rápido o incluso para el entretenimiento. Noticias Cuatro explica en cómo pueden aprender sobre inteligencia artificial los más mayores.

Sin embargo, los datos reflejan que existe una brecha generacional muy importante y notable entre los jóvenes de 16 años a 24, donde el uso de la inteligencia artificial se dispara hasta un 83%, pero si aumentamos la edad, esa cifra cambia a partir de los 55 años.

Las cifras reflejan que a partir de esa edad, el porcentaje cae drásticamente hasta alcanzar el 36% y a partir de los 65, quienes la usan no llegan ni a un 20%. No es por estar en contra del uso de la tecnología o por negarse a aprender, sino que muchas de las personas mayores incluso desconocen qué es la inteligencia artificial y qué cosas pueden llegar a hacer gracias a ella.

Aunque para eso, existen iniciativas como la de la Fundación Carlos III, donde el equipo de Noticias Cuatro ha podido comprobar cómo enseñan a las personas mayores a utilizar la IA y diferentes tecnologías. Una de las organizadoras y profesoras confiesa que tuvieron que "doblar grupos y se quedó mucha gente fuera en lista de espera. Tenemos que lanzar una nueva convocatoria ahora en enero".

Sus alumnos son "jubilados todos", algunos trabajaba en banca, otros en ingeniería industrial o incluso en el sector del automóvil, pero la tecnología no existía en ninguno de esos sectores tal y como la conocemos a día de hoy.

Lo que les mueve a aprender son las ganas de no quedarse atrás pese a su edad, de entender el mismo idioma que se habla en la actualidad por muchos jóvenes e incluso de saber cómo hacer más fácil su vida a través de la tecnología.

Los centros de datos multiplicarán por nueve el consumo eléctrico en Aragón. Y aunque pueda parecer que tardarán en aprender los requisitos básicos de la tecnología, desde la organización del curso dicen que sus alumnos "son críticos y lógicos".