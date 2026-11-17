La inteligencia artificial cada día está más implementada en cualquier ámbito de la vida, siempre con el mismo objetivo: facilitar la vida de las personas. En España, cada vez la IA va ganando más peso y un 58% de la población la utiliza habitualmente, ya sea para el trabajo, para conseguir información más rápido o incluso para el entretenimiento. Noticias Cuatro explica en cómo pueden aprender sobre inteligencia artificial los más mayores.
Sin embargo, los datos reflejan que existe una brecha generacional muy importante y notable entre los jóvenes de 16 años a 24, donde el uso de la inteligencia artificial se dispara hasta un 83%, pero si aumentamos la edad, esa cifra cambia a partir de los 55 años.
Las cifras reflejan que a partir de esa edad, el porcentaje cae drásticamente hasta alcanzar el 36% y a partir de los 65, quienes la usan no llegan ni a un 20%. No es por estar en contra del uso de la tecnología o por negarse a aprender, sino que muchas de las personas mayores incluso desconocen qué es la inteligencia artificial y qué cosas pueden llegar a hacer gracias a ella.
Aunque para eso, existen iniciativas como la de la Fundación Carlos III, donde el equipo de Noticias Cuatro ha podido comprobar cómo enseñan a las personas mayores a utilizar la IA y diferentes tecnologías. Una de las organizadoras y profesoras confiesa que tuvieron que "doblar grupos y se quedó mucha gente fuera en lista de espera. Tenemos que lanzar una nueva convocatoria ahora en enero".
Sus alumnos son "jubilados todos", algunos trabajaba en banca, otros en ingeniería industrial o incluso en el sector del automóvil, pero la tecnología no existía en ninguno de esos sectores tal y como la conocemos a día de hoy.
Lo que les mueve a aprender son las ganas de no quedarse atrás pese a su edad, de entender el mismo idioma que se habla en la actualidad por muchos jóvenes e incluso de saber cómo hacer más fácil su vida a través de la tecnología.
Los centros de datos multiplicarán por nueve el consumo eléctrico en Aragón. Y aunque pueda parecer que tardarán en aprender los requisitos básicos de la tecnología, desde la organización del curso dicen que sus alumnos "son críticos y lógicos".
También les ayuda a combatir la soledad, a relacionarse entre ellos y hacer nuevas amistades como si se tratasen de verdaderos estudiantes y se entretienen con la nueva herramienta, con juegos que hacen que sus mentes puedan activarse.
Este curso de la Fundación Universidad Carlos III finaliza, pero deja a numerosas personas llenos de curiosidad por seguir descubriendo más cosas acerca de la tecnología. La profesora asegura al equipo que todos ellos "han aprobado de sobra" el curso.
No es el primer curso, sino que cada vez aparecen más iniciativas que intentan promover que las personas más mayores no se queden atrás con el uso de la IA y puedan seguir el paso de la tecnología tal y como lo hace el resto de la sociedad.