El lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI), previsto para este jueves 19 de noviembre, no solo supone uno de los acontecimientos más esperados de la industria del videojuego. La llegada de la nueva entrega de Rockstar Games también ha puesto el foco en su posible impacto sobre la economía de Estados Unidos, desde la productividad de las empresas y las bajas laborales hasta las expectativas comerciales y bursátiles. Noticias Cuatro explica el impacto.

Según las estimaciones de Sensor Tower recogidas por la plataforma de inversión XTB, las reservas digitales de GTA VI alcanzarían los 10,3 millones de copias, con unos ingresos de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Expertos consultados por 'Bloomberg' estiman que el estreno de GTA 6 podría costarle unos 1.000 millones de dólares (908,6 millones de euros) a la economía de EEUU en su debut. El economista José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, explicaba a 'Bloomberg' que el lanzamiento de este videojuego podría disparar el absentismo laboral. Incluso ya se habla del término 'GTA flu' en Estados Unidos, lo que en español sería 'Gripe GTA'.

The Game Awards 2026 ha anunciado la lista completa de videojuegos nominados para la ceremonia de premios de este año, destacando Grand Theft Auto 6 como uno de los favoritos con un total de ocho nominaciones, entre las que se incluye el Juego del Año, para lo que competirá contra otros títulos como Control Resonant, Resident Evil Requiem o The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La gala en la que se decidirá cuáles son los mejores videojuegos del año se celebrará el próximo jueves 10 de diciembre, y se retransmitirá en directo, como es habitual, desde el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos), de manera que se podrá seguir desde múltiples plataformas de 'streaming' como Twitch o Youtube.

En la lista de nominados, presentada por Geoff Keighley en el canal oficial de YouTube, Grand Theft Auto VI aparece como el título que ha conseguido el mayor número de nominaciones con un total de ocho, optando a Juego del Año, Mejor Dirección de Juego, Mejor Juego de Acción/Aventura, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Banda Sonora y Música, Mejor Diseño de Audio y Mejor Interpretación, esta última para Manni L. Perez por su papel de Lucia Caminos.