Noticias Cuatro 18 noviembre 2026

Las redes nos bombardean con productos y métodos contra el cortisol, una hormona natural que ahora parece la culpable de todos nuestros males. Por eso, en ‘Noticias Cuatro’ hemos desmontado todos estos bulos.

Las redes nos bombardean con productos y métodos contra el cortisol, una hormona natural que ahora parece la culpable de todos nuestros males. Las redes están plagadas de métodos y recomendaciones para luchar contra el cortisol alto. Por eso, en ‘Noticias Cuatro’ hemos desmontado todos estos bulos.

El síndrome de Cushing es el cuadro clínico que se produce cuando existe un exceso de cortisol en el organismo. El cortisol es una hormona que ejerce múltiples efectos: ayuda al organismo a responder ante el estrés, a mantener la tensión arterial y los niveles de azúcar en sangre, reduce la inflamación e interviene en procesos metabólicos. ¿Qué es este síndrome? Los síntomas del síndrome de Cushing son la acumulación de grasa en el abdomen y en la parte posterior del cuello, la cara redondeada, la aparición de estrías violáceas, la atrofia muscular con delgadez de extremidades y exceso de vello en cara, pecho y espalda (hirsutismo). Asimismo, puede producirse un acúmulo de líquido en los tobillos (edemas), fragilidad capilar con tendencia a la formación de hematomas. Se produce también obesidad central, que afecta al tronco con extremidades adelgazadas, en ocasiones, de forma muy marcada. Pueden existir también alteraciones menstruales, disfunción eréctil, hipertensión, diabetes, tendencia a desarrollar infecciones y trombos e incluso trastornos psicológicos. "En los niños se produce también una alteración en el crecimiento y en los adultos en la masa ósea", especifica la doctora. El Cushing endógeno es entre 3 y 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres y se estima que esta enfermedad, considerada rara, se produce entre 2 y 4 casos por millón de habitantes al año.

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