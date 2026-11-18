Las redes nos bombardean con productos y métodos contra el cortisol, una hormona natural que ahora parece la culpable de todos nuestros males. Las redes están plagadas de métodos y recomendaciones para luchar contra el cortisol alto. Por eso, en ‘Noticias Cuatro’ hemos desmontado todos estos bulos.
El síndrome de Cushing es el cuadro clínico que se produce cuando existe un exceso de cortisol en el organismo. El cortisol es una hormona que ejerce múltiples efectos: ayuda al organismo a responder ante el estrés, a mantener la tensión arterial y los niveles de azúcar en sangre, reduce la inflamación e interviene en procesos metabólicos.
Los síntomas del síndrome de Cushing son la acumulación de grasa en el abdomen y en la parte posterior del cuello, la cara redondeada, la aparición de estrías violáceas, la atrofia muscular con delgadez de extremidades y exceso de vello en cara, pecho y espalda (hirsutismo). Asimismo, puede producirse un acúmulo de líquido en los tobillos (edemas), fragilidad capilar con tendencia a la formación de hematomas. Se produce también obesidad central, que afecta al tronco con extremidades adelgazadas, en ocasiones, de forma muy marcada.
Pueden existir también alteraciones menstruales, disfunción eréctil, hipertensión, diabetes, tendencia a desarrollar infecciones y trombos e incluso trastornos psicológicos. "En los niños se produce también una alteración en el crecimiento y en los adultos en la masa ósea", especifica la doctora.
El Cushing endógeno es entre 3 y 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres y se estima que esta enfermedad, considerada rara, se produce entre 2 y 4 casos por millón de habitantes al año.
La producción excesiva de cortisol (Cushing endógeno) puede tener lugar por mayor producción de ACTH (hormona corticotropa que se produce en la hipófisis y estimula la producción de cortisol por la suprarrenal) y se denomina Síndrome de Cushing ACTH dependiente. Esta mayor producción de ACTH puede ocurrir en la hipófisis, por la presencia de un tumor benigno, en general de pequeño tamaño (adenoma, enfermedad de Cushing), que es la causa más frecuente de Cushing endógeno, o puede producirse fuera de la hipófisis por la presencia de un tumor que puede estar situado en distintas localizaciones y que se denomina "ectópico".
Cuando es la glándula suprarrenal la que produce más cortisol de forma independiente de ACTH se denomina Cushing ACTH independiente o adrenal. Se debe habitualmente a un tumor benigno (adenoma) suprarrenal y "afortunadamente" de forma más rara a un carcinoma suprarrenal.
La edad del diagnóstico varía en función de la causa. La enfermedad de Cushing (Cushing de origen hipofisario) ocurre fundamentalmente en mujeres entre los 25 y los 45 años. Los tumores suprarrenales aparecen en la primera década de la vida o posteriormente alrededor de los 40 y los 50 años.
La curación del hipercortisolismo depende de la causa y no siempre significa que desaparezcan todas las manifestaciones de la enfermedad.
El síndrome de Cushing afecta en muchos casos la calidad y la esperanza de vida de los pacientes dependiendo de las manifestaciones clínicas. "Es necesario controlar el hipercortisolismo lo antes posible. Un abordaje multidisciplinar que incluya en ocasiones la participación de psicólogos y psiquiatras resulta imprescindible", explican los expertos como la doctora Álvarez Escolá.