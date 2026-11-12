Pedro Sánchez, en la entrevista de Jordi Wild, habla de los insultos que le profieren en distintos actos: “Mis hijas han tenido que salir del local”

Más allá de los tradicionales mítines, los candidatos políticos que optan a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29N se han adaptado a los tiempos, concediendo también entrevistas a través de formatos y plataformas digitales. Ejemplo de ello han sido las que han dado Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau a Jordi Wild, quien también tenía el 'sí' de un Santiago Abascal que, sin embargo, cambió de planes a última hora, como informa Noticias Cuatro.
Durante sus intervenciones en 'The Wild Project' ante las preguntas del creador de contenido, Feijóo y Sánchez han hecho hincapié en el clima de crispación de la campaña, mientras Ada Colau ha confesado que le ofrecieron un ministerio en el Gobierno.
A las cuestiones del 'streamer', y específicamente sobre la relación del PP con los de Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reconocer que Vox es un partido con el que tiene "discrepancias sobre muchas cosas", enumerando a continuación algunas de ellas ante la insistencia de Jordi Wild.
"La idea de Europa yo no la comparto. El estado de las autonomías en las que ellas no creen, yo sí creo. Algunos pensamientos que fueron modulando, porque el Vox de hace cinco años o seis años ahora ya ha ido modulando y ajustando", ha señalado.
Por otro lado, en el programa especial de entrevistas en 'The Wild Project', el canal de Jordi Wild, el líder de los populares señaló que le da "mucha importancia al tema de los bandos", para afirmar a continuación que "lo que ha conseguido el Gobierno es dividir a la sociedad española".
"Yo te digo una cosa: lo que ha conseguido el Gobierno es dividir a la sociedad española", sentenció, antes de subrayar: "Yo te digo dos cosas. Primero, yo no sé inglés, pero sé gobernar. Y segundo: yo no insulto en ningún idioma".
Precisamente, respecto a los insultos, Pedro Sánchez subrayó que "son asimétricos" y "la polarización es asimétrica". "Yo no digo 'me gusta la fruta', por ejemplo. No digo 'hijo de put*' a una persona ni a un adversario político".
En ese sentido, sobre los improperios que le dedican en distintos actos, el presidente ha afirmado que lo siente más "en algunos episodios que han vivido" sus hijas: "Han estado en locales donde, de repente, el pincha (el DJ) ha empezado con el 'Pedro Sánchez hijo de put*' y mis hijas han tenido que salir del local".
"Es una situación muy violenta para ellas", ha aseverado.
"Si yo, por ejemplo escucho a Abascal o a Feijóo, por poner el caso de la oposición, (diciendo) que yo estoy insultando... Perdona, yo no estoy insultando, son ustedes los que están insultando. Pero ya te ponen en una situación a la defensiva", ha señalado.
Por último, Ada Colau ha contado en 'The Wild Project' que le propusieron "ser ministra en el Gobierno de Sánchez" y dijo que no, explicando que también la ofrecieron "presentarse a las Europeas", ante lo que también dio una negativa por respuesta.
"Creo que es bueno salir de la política. No soy política profesional y creo que es bueno estar un tiempo y luego salir, ver con distancia las cosas, aprender de la experiencia", explicaba, justificando esas decisiones.