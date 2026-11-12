Pedro Sánchez, en la entrevista de Jordi Wild, habla de los insultos que le profieren en distintos actos: “Mis hijas han tenido que salir del local”

Más allá de los tradicionales mítines, los candidatos políticos que optan a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales del 29N se han adaptado a los tiempos, concediendo también entrevistas a través de formatos y plataformas digitales . Ejemplo de ello han sido las que han dado Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau a Jordi Wild , quien también tenía el 'sí' de un Santiago Abascal que, sin embargo, cambió de planes a última hora, como informa Noticias Cuatro .

Durante sus intervenciones en 'The Wild Project' ante las preguntas del creador de contenido, Feijóo y Sánchez han hecho hincapié en el clima de crispación de la campaña, mientras Ada Colau ha confesado que le ofrecieron un ministerio en el Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo habla de sus discrepancias con Vox

A las cuestiones del 'streamer', y específicamente sobre la relación del PP con los de Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a reconocer que Vox es un partido con el que tiene "discrepancias sobre muchas cosas", enumerando a continuación algunas de ellas ante la insistencia de Jordi Wild.

"La idea de Europa yo no la comparto. El estado de las autonomías en las que ellas no creen, yo sí creo. Algunos pensamientos que fueron modulando, porque el Vox de hace cinco años o seis años ahora ya ha ido modulando y ajustando", ha señalado.

Por otro lado, en el programa especial de entrevistas en 'The Wild Project', el canal de Jordi Wild, el líder de los populares señaló que le da "mucha importancia al tema de los bandos", para afirmar a continuación que "lo que ha conseguido el Gobierno es dividir a la sociedad española".

"Yo te digo una cosa: lo que ha conseguido el Gobierno es dividir a la sociedad española", sentenció, antes de subrayar: "Yo te digo dos cosas. Primero, yo no sé inglés, pero sé gobernar. Y segundo: yo no insulto en ningún idioma".