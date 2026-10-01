La crisis de la vivienda y la votación de los decretos del Gobierno ponen en el foco la posibilidad de un adelanto electoral y su eventual calendario

La situación política en España es cada vez más compleja. De lo ocurrido en Ceuta al estallido de la crisis de la vivienda , los frentes se multiplican en los últimos días en el Congreso , escenario hoy del debate y votación sobre los decretos de vivienda anunciados por el Gobierno como medidas urgentes frente al clamor social que ha terminado de explotar con el desahucio de Maricarmen, como informa ' Noticias Cuatro '.

La mujer de 87 años, con un 50% de discapacidad, fue desalojada en Madrid de la casa en la que había estado viviendo durante 71 años al no poder pagar el alquiler que la empresa propietaria le había puesto, muy superior al que abonaba en renta antigua. Su caso, desde entonces, se convirtió en un símbolo que ha impulsado y puesto el foco en un problema directamente global: el del acceso a la vivienda en España y sus condiciones; una cuestión que ahora mantiene a los políticos en el foco y al Gobierno en una posición tan delicada que incluso se empiezan a escuchar los tambores de un posible adelanto electoral.

La votación de los decretos de vivienda en el Congreso y el adelanto electoral

La frágil aritmética parlamentaria, especialmente con un Junts que continúa sin ceder a las peticiones del Ejecutivo, mantiene la legislatura en jaque. Por eso, ya desde primera hora en este día de debate y votación de los decretos de vivienda, desde muy pronto han empezado a circular titulares apuntando a que miembros del propio Gobierno verían probable un adelanto electoral ante el rechazo a ambos.

Frente a ello, desde Moncloa, no obstante, han instado a no hacer “cábalas”, como ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mientras insisten en que ahora es el momento de centrarse en el propio Congreso y el problema de la vivienda.

“Hoy no toca”, han trasladado entre esta posibilidad de adelanto electoral, pero lo cierto es que ya hay quien está echando mano del calendario ante ese hipotético caso.

La votación de estos decretos, nuevamente, ha puesto en evidencia la dificultad del Ejecutivo para poder sacarlos adelante, y no solo en una materia tan crucial como la vivienda, que sistemáticamente viene ocupando el primer puesto al preguntar a los españoles cuál es el principal problema de preocupación en el país, según el CIS.

Con voces discrepantes entre los que fueron socios de investidura, la de Junts continúa resonando alto como un enorme escollo que el Gobierno de coalición no termina de salvar.