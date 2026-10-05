La búsqueda del joven desaparecido en Pineda de Mar: testigos confirman que le vieron caer mientras hacía fotos a la riada

El Gobierno valorará este martes en la reunión del Consejo de Ministros declarar zona catastrófica los municipios catalanes afectados por el temporal de lluvia que lo hayan solicitado, como es el caso de algunos de la comarca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona. Noticias Cuatro muestra cómo ha afectado el temporal en Granollers, Barcelona.
En ambos territorios se han registrado incidencias “graves” y afectaciones “importantes”, ha advertido este lunes en una rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, quien ha detallado que valoran desde ayer la inclusión de dichos municipios como zonas afectadas gravemente por la emergencia.
En Granollers, los vecinos siguen con miedo ante el episodio de lluvias que han enfrentado, que ha hecho que se desbordase el río, afectando a todos los bajos de las casas. Muchos negocios han sido los perjudicados del temporal, llegando a quedarse sin electricidad y todo inservible. Su propietario confesaba que las pérdidas materiales pueden alcanzar hasta el medio millón de euros.
Protección Civil ya está coordinando la recopilación de toda la información sobre los daños y municipios afectados para que sea considerada por el Consejo de Ministros, encargado de aprobar la declaración solicitada por los ayuntamientos locales. La alcaldesa de Granolles, Alba Barnusell, ha pedido "prudencia y paciencia" a los vecinos de la localidad tras dar por finalizada una primera fase crítica causada por las lluvias, ya que este municipio ha sido uno de las más afectados por el temporal, mientras la movilidad y la actividad se va recuperando.
En una atención a los medios, la primera edil ha asegurado que este martes podrán reabrir las escuelas, según le ha transmitido la Conselleria de Educación, pero "la afectación de las lluvias ha sido muy grande", con daños en bajos, comercios o mobiliario urbano.
No obstante, tanto la alcaldesa como el jefe del dispositivo de los Bombers en la ciudad, Eduard Martínez, han dado por finalizada una primera fase centrada en el salvamento de las personas, y ahora se abordará la reconstrucción de las zonas dañadas. "La fase de salvamento afortunadamente ya está superada", ha dicho Martínez, quien se ha referido a la recuperación de la normalidad y de la movilidad. No obstante, se mantiene el dispositivo de búsqueda del menor de 12 años desaparecido en el marco del temporal, e incluso se ha ampliado el radio de acción.
Los Bombers de la Generalitat han retomado este lunes a las 08.00 horas la búsqueda del joven desaparecido en Pineda de Mar, en Barcelona, tras las fuertes lluvias de este fin de semana, según han informado desde el cuerpo. Varios testigos han confirmado que vieron al joven precipitarse tras estar grabando con su móvil las fuertes riadas que dejaban las tormentas.
Los bomberos recibieron el aviso a las 08:45 horas de la mañana del domingo después de que un testigo alertara de que una persona había caído en la riera que pasa por la localidad y había sido arrastrada por la corriente. El dispositivo de búsqueda se suspendió este domingo por la noche con la caída del sol y se ha retomado este lunes coincidiendo con un nuevo fuerte episodio de lluvias que mantiene en alerta a diversas comarcas del litoral.