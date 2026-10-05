La búsqueda del joven desaparecido en Pineda de Mar: testigos confirman que le vieron caer mientras hacía fotos a la riada

El Gobierno valorará este martes en la reunión del Consejo de Ministros declarar zona catastrófica los municipios catalanes afectados por el temporal de lluvia que lo hayan solicitado, como es el caso de algunos de la comarca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona. Noticias Cuatro muestra cómo ha afectado el temporal en Granollers, Barcelona.

En ambos territorios se han registrado incidencias “graves” y afectaciones “importantes”, ha advertido este lunes en una rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, quien ha detallado que valoran desde ayer la inclusión de dichos municipios como zonas afectadas gravemente por la emergencia.

En Granollers, los vecinos siguen con miedo ante el episodio de lluvias que han enfrentado, que ha hecho que se desbordase el río, afectando a todos los bajos de las casas. Muchos negocios han sido los perjudicados del temporal, llegando a quedarse sin electricidad y todo inservible. Su propietario confesaba que las pérdidas materiales pueden alcanzar hasta el medio millón de euros.

Protección Civil ya está coordinando la recopilación de toda la información sobre los daños y municipios afectados para que sea considerada por el Consejo de Ministros, encargado de aprobar la declaración solicitada por los ayuntamientos locales. La alcaldesa de Granolles, Alba Barnusell, ha pedido "prudencia y paciencia" a los vecinos de la localidad tras dar por finalizada una primera fase crítica causada por las lluvias, ya que este municipio ha sido uno de las más afectados por el temporal, mientras la movilidad y la actividad se va recuperando.

En una atención a los medios, la primera edil ha asegurado que este martes podrán reabrir las escuelas, según le ha transmitido la Conselleria de Educación, pero "la afectación de las lluvias ha sido muy grande", con daños en bajos, comercios o mobiliario urbano.