Noticias Cuatro 23 noviembre 2026

Por tercer año consecutivo, IShowSpeed se ha consagrado como mejor ‘streamer’ del mundo. Tras su éxito en redes, ahora el creador de contenido quiere serlo en la pista. Por eso, IShowSpeed se plantee estar en los próximos Juegos Olímpicos.

Por tercer año consecutivo, IShowSpeed se ha consagrado como mejor ‘streamer’ del mundo. Este joven estadounidense que se hizo popular por sus retransmisiones en vivo de videojuegos ha desatado ahora la euforia más allá de su comunidad por un hito deportivo, informan desde ‘Noticias Cuatro’.

El mejor ‘streamer’ del mundo se propuso desafiar al hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. El resultado ha sido tan increíble que ha dejado en shock al exatleta y ha hecho que IShowSpeed se plantee estar en los próximos Juegos Olímpicos. Su nuevo propósito Su nombre real es Darren Watkins, IShowSpeed, tiene millones de seguidores y solo en su canal oficial supera los 60 millones. Ha recorrido el mundo haciendo directos, visitando países donde ha reunido multitudes y mostrado culturas de todo tipo Acaba de conseguir pasarse el GTA VI. No se ha cumplido ni una semana desde que se estrenase y el ‘streamer’ se ha paado sin dormir 52 horas y 31 minutos seguidos con más de medio millón de personas mirando en simultaneo hasta que ha llegado al final del videojuego. Es famoso por sus reacciones imprevisibles que genera momentos virales. Convierte cualquier experiencia en entretenimiento. Una carrera, una visita turística o un encuentro con un fan pueden convertirse en un acontecimiento mundial. IShowSpeed también ha conocido a grandes estrellas como su ídolo Cristiano Ronaldo. Con Usain Bolt acaba de protagonizar un momento histórico al correr los 100 metros en 10,35 segundos bajo la supervisión del corredor. Viendo el hito que ha conseguido, el creador de contenido se plantea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028. La trayectoria de IShowSpeed A sus 21 años, el creador de contenido IShowSpeed también fue uno de los rostros protagonistas en la final del Mundial de Fútbol, donde cantó su tema viral ‘World cup (Champions)’ entre figuras consolidadas del entretenimiento, desde Post Malone hasta Laura Pausini.

IShowSpeed, de ser el mejor ‘streamer’ del mundo por tercer año consecutivo a desafiar al propio Usain Bolt