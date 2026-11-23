Por tercer año consecutivo, IShowSpeed se ha consagrado como mejor ‘streamer’ del mundo. Este joven estadounidense que se hizo popular por sus retransmisiones en vivo de videojuegos ha desatado ahora la euforia más allá de su comunidad por un hito deportivo, informan desde ‘Noticias Cuatro’.
El mejor ‘streamer’ del mundo se propuso desafiar al hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. El resultado ha sido tan increíble que ha dejado en shock al exatleta y ha hecho que IShowSpeed se plantee estar en los próximos Juegos Olímpicos.
Su nombre real es Darren Watkins, IShowSpeed, tiene millones de seguidores y solo en su canal oficial supera los 60 millones. Ha recorrido el mundo haciendo directos, visitando países donde ha reunido multitudes y mostrado culturas de todo tipo
Acaba de conseguir pasarse el GTA VI. No se ha cumplido ni una semana desde que se estrenase y el ‘streamer’ se ha paado sin dormir 52 horas y 31 minutos seguidos con más de medio millón de personas mirando en simultaneo hasta que ha llegado al final del videojuego.
Es famoso por sus reacciones imprevisibles que genera momentos virales. Convierte cualquier experiencia en entretenimiento. Una carrera, una visita turística o un encuentro con un fan pueden convertirse en un acontecimiento mundial.
IShowSpeed también ha conocido a grandes estrellas como su ídolo Cristiano Ronaldo. Con Usain Bolt acaba de protagonizar un momento histórico al correr los 100 metros en 10,35 segundos bajo la supervisión del corredor. Viendo el hito que ha conseguido, el creador de contenido se plantea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.
A sus 21 años, el creador de contenido IShowSpeed también fue uno de los rostros protagonistas en la final del Mundial de Fútbol, donde cantó su tema viral ‘World cup (Champions)’ entre figuras consolidadas del entretenimiento, desde Post Malone hasta Laura Pausini.
IShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., acaba de alcanzar la mayoría de edad en EE.UU. pero presume de una carrera meteórica como ‘streamer’, uno de esos nuevos ‘trabajos’ de la economía de internet en el que se inició a los 11 años, cuando subió a YouTube sus primeros vídeos en los que se le veía jugar a Fortnite o Minecraft.
Una década después, Speed apareció en el centro del estadio MetLife de Nueva Jersey con un traje blanco, desenvolviéndose con una soltura inesperada para quienes solo sabían que era un ‘influencer’ pero no para los más de 100 millones de suscriptores de sus plataformas, eminentemente jóvenes, que se han visto atraídos por su jovialidad desbordante y su amor por los retos.
La galería de Speed en Instagram es una colección de gestos de asombro, relatos efusivos y proezas físicas, una fórmula que ha seducido a las 53 millones de personas que lo siguen allí, muchas de ellas probablemente desde los últimos tres años, cuando ‘diversificó’ su contenido y pasó a viajar por el mundo, probando comida y "conectando con la gente", dijo a Forbes.
No obstante, la búsqueda de adrenalina de Speed quizás sean los mayores revulsivos para sus fans: en uno de sus vídeos más vistos, salta por encima de un coche deportivo que se dirige a él a 72 kilómetros por hora. «‘¡Lo hice otra vez! Dame un ‘me gusta’ y suscríbete», grita después, intercalando lemas de autopromoción entre puñetazos al aire.
Además de muestras de temeridad como esa, su amistad con otros ‘streamers’ como MrBeast, y su cercanía con estrellas del deporte, desde su ídolo Cristiano Ronaldo hasta otras del baloncesto o las artes marciales mixtas, le han permitido a Speed crear otros vídeos con millones de visionados de los que extrae ingresos por publicidad.
La revista Forbes, que lo considera el octavo creador de contenido más influyente, estima su fortuna en 30 millones de dólares.
Según diferentes estimaciones, los ingresos por YouTube del ‘influencer’ pueden ascender a hasta cerca de 1 millón de dólares mensuales, a los que se suman otros ingresos por contratos publicitarios de marcas.
"Me hice millonario a los 16", relató el joven en una entrevista en el pódcast' Club Shay Shay', explicando que lo primero que hizo con el dinero fue comprarle una casa a su madre, pese a que esta no entendía al principio la afición por los videojuegos de su hijo adolescente e intentó forzarlo a centrarse en su educación obligatoria, que logró finalizar.