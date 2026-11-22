Coincidiendo con la publicación de su cuarta novela ‘ La playa de las acacias ’ -sobre una periodista que regresa a sus orígenes asturianos-, el veterano comunicador Juan Ramón Lucas ofrece su particular diagnóstico sobre el estado actual del periodismo. Tras más de cuatro décadas de trayectoria en prensa, radio y televisión, Lucas aprovecha este momento de madurez profesional para reflexionar sobre los males que aquejan al oficio informativo. A su juicio, la profesión atraviesa un momento delicado en el que el ruido cotidiano y las tensiones del directo amenazan con desvirtuar la función esencial de la prensa en la sociedad contemporánea.

Para Juan Ramón Lucas, el pilar fundamental del periodismo reside en un compromiso innegociable con la verdad y con la audiencia, por encima de afinidades ideológicas o presiones editoriales. Según argumenta el periodista en una entrevista con Noticias Cuatro, la labor informativa exige mantener un espíritu crítico y vigilante ante cualquier forma de poder, gobierne quien gobierne, ejerciendo la fiscalización sin ambigüedades.

Asimismo, defiende con firmeza la necesidad de operar desde una neutralidad rigurosa, aclarando que ser neutral no equivale a ser equidistante ni a guardar silencio ante abusos o casos de corrupción, sino a rechazar la imposición de dogmas y ofrecer al público los elementos necesarios para formarse su propio juicio con libertad. “El compromiso del periodismo es con los oyentes y espectadores, no contigo mismo”, explica.

La actualidad mediática y la pervivencia del periodismo riguroso

En su análisis de la actualidad mediática, el comunicador muestra una profunda preocupación por el impacto de las redes sociales y la creciente polarización del debate público. Lucas advierte de que las plataformas digitales y sus algoritmos tienden a fragmentar la comunicación y a encerrar a los ciudadanos en esquemas maniqueos de "buenos y malos", entorpeciendo el diálogo constructivo.

En este contexto, censura duramente a quienes utilizan la fachada del periodismo para provocar, agitar y buscar interacciones fáciles en redes a costa de la crispación, señalando que reducir el oficio al espectáculo de la provocación despoja a la información de su dignidad y de su vocación de servicio público.