Coincidiendo con la publicación de su cuarta novela ‘La playa de las acacias’ -sobre una periodista que regresa a sus orígenes asturianos-, el veterano comunicador Juan Ramón Lucas ofrece su particular diagnóstico sobre el estado actual del periodismo. Tras más de cuatro décadas de trayectoria en prensa, radio y televisión, Lucas aprovecha este momento de madurez profesional para reflexionar sobre los males que aquejan al oficio informativo. A su juicio, la profesión atraviesa un momento delicado en el que el ruido cotidiano y las tensiones del directo amenazan con desvirtuar la función esencial de la prensa en la sociedad contemporánea.
Para Juan Ramón Lucas, el pilar fundamental del periodismo reside en un compromiso innegociable con la verdad y con la audiencia, por encima de afinidades ideológicas o presiones editoriales. Según argumenta el periodista en una entrevista con Noticias Cuatro, la labor informativa exige mantener un espíritu crítico y vigilante ante cualquier forma de poder, gobierne quien gobierne, ejerciendo la fiscalización sin ambigüedades.
Asimismo, defiende con firmeza la necesidad de operar desde una neutralidad rigurosa, aclarando que ser neutral no equivale a ser equidistante ni a guardar silencio ante abusos o casos de corrupción, sino a rechazar la imposición de dogmas y ofrecer al público los elementos necesarios para formarse su propio juicio con libertad. “El compromiso del periodismo es con los oyentes y espectadores, no contigo mismo”, explica.
En su análisis de la actualidad mediática, el comunicador muestra una profunda preocupación por el impacto de las redes sociales y la creciente polarización del debate público. Lucas advierte de que las plataformas digitales y sus algoritmos tienden a fragmentar la comunicación y a encerrar a los ciudadanos en esquemas maniqueos de "buenos y malos", entorpeciendo el diálogo constructivo.
En este contexto, censura duramente a quienes utilizan la fachada del periodismo para provocar, agitar y buscar interacciones fáciles en redes a costa de la crispación, señalando que reducir el oficio al espectáculo de la provocación despoja a la información de su dignidad y de su vocación de servicio público.
Asimismo, el profesional reflexiona sobre las dinámicas internas que afectan al tratamiento de las noticias, admitiendo que a menudo los periodistas se dejan vencer por la vertiente más efectista de las historias en lugar de profundizar en la realidad estricta. Reconoce que la escritura de ficción le procura un valioso espacio de liberación frente al estrés del relato diario, pero insiste en que, en el terreno informativo, es imprescindible ejercitar una autocrítica constante y mantener la honestidad intelectual. Para Lucas, el auténtico desafío del periodista estriba en enfrentarse a sus propias convicciones y ser capaz de contar los hechos tal como ocurren, incluso cuando estos resulten incómodos para su entorno o para sus preferencias personales.
Juan Ramón Lucas también plantea la colaboración intergeneracional dentro de las redacciones como una de las claves principales para garantizar la salud futura de la profesión. El periodista sostiene que la combinación entre la serenidad y experiencia de los profesionales veteranos y el empuje digital de los jóvenes genera una sinergia enormemente enriquecedora, siempre que exista una disposición recíproca a enseñar y aprender sin rigidez. En última instancia, su diagnóstico concluye que la pervivencia del periodismo riguroso pasa por recuperar la constancia, el respeto ético hacia la audiencia y la convicción de que informar no es un ejercicio de vanidad individual, sino un servicio imprescindible para el bien común.