Noticias Cuatro 20 noviembre 2026

El abuso de la tecnología favorece sobre todo al sedentarismo, genera problemas de sueño y provoca dificultades de atención. Es decir, la concentración de los más pequeños desaparece.

Este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia y los expertos recuerdan el daño que las pantallas hacen a los más pequeños. El abuso de la tecnología favorece sobre todo al sedentarismo, genera problemas de sueño y provoca dificultades de atención. Es decir, la concentración de los más pequeños desaparece. En menores de tres años genera dificultades en el lenguaje. Un 20% de los menores de 14 a 18 años hacen un uso problemático de Internet y muchos son adictos al ‘scroll infinito’, como recuerdan en 'Noticias Cuatro'. Es tal la adicción al ‘scroll infinito’ que, incluso, los más pequeños ya saben hacer el gesto de pasar los videos aun estando dormidos. Este hábito en menores de tres años, cuando su cerebro es tan moldeable, tiene consecuencias. Así afecta el ‘scrolling’ a los menores “Si sometes a un niño cuyo cerebro en formación a mucho tiempo de pantalla cuando ni siquiera ha desarrollado el lenguaje se ha demostrado que desarrollan más tarde. También se ha visto que tienen una alteración en desarrollo cognitivo”, explican los expertos. Es decir el cerebro infantil no está preparado para ese flujo de estímulos. Las cifras son impactantes. El 73 por ciento de los menores son adictos al ‘scrolling’. Los adolescentes también reconocen el enganche y los padres confiesan el abuso de los móviles de los más pequeños. Los expertos insisten en que hay que protegerles del entorno digital para cuidar su cerebro y su salud futura.

Así afecta el ‘scrolling’ a los menores: dificultades de atención, sedentarismo y hasta depresión