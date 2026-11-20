Este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia y los expertos recuerdan el daño que las pantallas hacen a los más pequeños. El abuso de la tecnología favorece sobre todo al sedentarismo, genera problemas de sueño y provoca dificultades de atención. Es decir, la concentración de los más pequeños desaparece. En menores de tres años genera dificultades en el lenguaje. Un 20% de los menores de 14 a 18 años hacen un uso problemático de Internet y muchos son adictos al ‘scroll infinito’, como recuerdan en 'Noticias Cuatro'.
Es tal la adicción al ‘scroll infinito’ que, incluso, los más pequeños ya saben hacer el gesto de pasar los videos aun estando dormidos. Este hábito en menores de tres años, cuando su cerebro es tan moldeable, tiene consecuencias.
“Si sometes a un niño cuyo cerebro en formación a mucho tiempo de pantalla cuando ni siquiera ha desarrollado el lenguaje se ha demostrado que desarrollan más tarde. También se ha visto que tienen una alteración en desarrollo cognitivo”, explican los expertos. Es decir el cerebro infantil no está preparado para ese flujo de estímulos.
Las cifras son impactantes. El 73 por ciento de los menores son adictos al ‘scrolling’. Los adolescentes también reconocen el enganche y los padres confiesan el abuso de los móviles de los más pequeños. Los expertos insisten en que hay que protegerles del entorno digital para cuidar su cerebro y su salud futura.
Por otro lado, los adolescentes también pueden sufrir daños por el ‘scrolling’. “La evidencia científica disponible ha encontrado asociaciones entre determinados patrones de uso de redes sociales y síntomas depresivos y ansiosos, soledad no deseada, problemas de autoestima, dificultades de regulación emocional, autolesiones, y trastornos de la conducta alimentaria”, indican los expertos.
En definitiva, el problema no es solo cuánto tiempo pasan los niños y adolescentes ante las pantallas, sino qué actividades dejan de hacer y que pueden ser beneficiosas para su neurodesarrollo.
En plena campaña electoral, el Gobierno ha aprobado este viernes una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la que reclama "corresponsabilidad efectiva entre territorios" para acoger y proteger a los menores migrantes, aboga por regular el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y exige reforzar la lucha contra la pobreza y cualquier forma de violencia contra los niños y adolescentes.
En el texto, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia con motivo del aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1989, el Ejecutivo reafirma que la protección de todos los menores, con independencia de su procedencia o situación administrativa, constituye una "obligación" de las administraciones públicas.
En este sentido, advierte de que la infancia migrante atraviesa situaciones de "especial vulnerabilidad", agravadas por la falta de redes familiares, las experiencias de desprotección en los procesos migratorios, las trabas para acceder a servicios esenciales y una "creciente estigmatización que la convierte en objeto de discursos de rechazo y criminalización".
"Su interés superior debe prevalecer en todas las decisiones que les afecten, y su acogida y protección requieren una corresponsabilidad efectiva entre territorios", subraya.
Por otro lado, la declaración también hace referencia en la transformación digital y el avance de la IA. El Gobierno sostiene que la regulación pública debe fijar las condiciones en las que se diseñan y utilizan estas tecnologías para situar la privacidad, la seguridad y la autonomía de los menores por encima de los intereses comerciales de las plataformas.