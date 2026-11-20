Los expertos coinciden en que el gran triunfador del cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno fue Alberto Núñez Feijoo. La euforia invadía la sede de Génova a donde el líder del PP llegó entre vítores y aplausos. Reconoce que han ganado entre encuentro televisado, pero no se confían ya que falta el partido de vuelta con Pedro Sánchez y al que se unirán Santiago Abascal y Ada Colau, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Por su parte, el partido socialista justifica la puesta en escena de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno estuvo contenido y poco combativo y su partido lo justifica como una estrategia de debate que llaman ‘banco de niebla’. Los socialistas la comparan con la que ya usó Barack Obama en 2008 para ganar a John McCain. Sin embargo, a algunos no les ha terminado de convencer.
Nada más finalizar el debate, el equipo de Feijóo se acercaba a felicitar a su candidato. Con abrazos y felicitaciones, el equipo de Feijóo felicitaba al líder popular. Mientras, el presidente del Gobierno esperaba la llegada de su equipo y se quedaba solo durante unos segundos en el plató en el que se producía el cara a cara.
La moderadora, María Casado, parece darse cuenta de la situación y se queda junto al presidente, incluso le pasa la mano por la espalda, a la espera de que lleguen sus colaboradores.
Poco a poco, el equipo del presidente del Gobierno empieza a acercarse hasta la plataforma donde espera Sánchez. Es entonces cuando también se producen las felicitaciones y las sonrisas al candidato socialista, aunque con mucha menos efusividad que en el equipo popular.
Los dos candidatos han valorado positivamente su intervención y los dos se ven ganadores en este primer enfrentamiento. El siguiente debate se producirá el jueves 26 de noviembre con el resto de candidatos.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha que está "satisfecho" con el resultado del ‘cara a cara’ que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo, pero ha llamado a no confiarse porque queda "el partido de vuelta" y hay que votar en las urnas el día 29 de noviembre.
"Esto no ha acabado", ha proclamado Feijóo ante decenas de cargos y militantes del partido que le han recibido a su llegada a la sede nacional del PP, donde le han coreado 'oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa', 'presidente, presidente', 'Se nota, se siente, Feijóo presidente' o 'el cambio ya está aquí'.
Buena parte de los congregados eran jóvenes de Nuevas Generaciones del PP, que le han recibido con banderas de España y pancartas con la palabra 'Cambio' o 'Feijóo presidente'. De fondo sonaba 'Hey Ho! Let's Go' de Ramones.
Por su parte, el presidente del Gobierno se ha quejado de la "mala educación” del líder del PP y ha instado a los militantes socialistas a "sudar la camiseta" hasta el final de la campaña electoral.
Tras finalizar el debate, se desplazaba a la sede del partido en la calle Ferraz, donde se dirigía a un grupo de militantes y cargos del partido que lo han seguido desde allí. "Lo primero, qué gusto estar rodeado de gente educada", señalaba a modo de reproche a su oponente.