Los expertos coinciden en que el gran triunfador del cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Gobierno fue Alberto Núñez Feijoo. La euforia invadía la sede de Génova a donde el líder del PP llegó entre vítores y aplausos. Reconoce que han ganado entre encuentro televisado, pero no se confían ya que falta el partido de vuelta con Pedro Sánchez y al que se unirán Santiago Abascal y Ada Colau , como informan en ' Noticias Cuatro '.

Por su parte, el partido socialista justifica la puesta en escena de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno estuvo contenido y poco combativo y su partido lo justifica como una estrategia de debate que llaman ‘banco de niebla’. Los socialistas la comparan con la que ya usó Barack Obama en 2008 para ganar a John McCain. Sin embargo, a algunos no les ha terminado de convencer.

Los gestos que no se vieron tras finalizar el cara a cara

Nada más finalizar el debate, el equipo de Feijóo se acercaba a felicitar a su candidato. Con abrazos y felicitaciones, el equipo de Feijóo felicitaba al líder popular. Mientras, el presidente del Gobierno esperaba la llegada de su equipo y se quedaba solo durante unos segundos en el plató en el que se producía el cara a cara.

La moderadora, María Casado, parece darse cuenta de la situación y se queda junto al presidente, incluso le pasa la mano por la espalda, a la espera de que lleguen sus colaboradores.

Poco a poco, el equipo del presidente del Gobierno empieza a acercarse hasta la plataforma donde espera Sánchez. Es entonces cuando también se producen las felicitaciones y las sonrisas al candidato socialista, aunque con mucha menos efusividad que en el equipo popular.

Los dos candidatos han valorado positivamente su intervención y los dos se ven ganadores en este primer enfrentamiento. El siguiente debate se producirá el jueves 26 de noviembre con el resto de candidatos.