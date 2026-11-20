En Reino Unido han sido condenados los cuatro hombres acusados de violar a una mujer drogada por su propio esposo y ahora exmarido. El hombre ya se había declarado culpable de varios cargos de violación. Durante 13 años la ofreció por internet para tener relaciones sexuales. Un caso que recuerda al de Gisele Pelicot en Francia, como informan en 'Noticias Cuatro'.
Joanne Young es la víctima de este caso que ha sobrevivido al horror. Durante 13 años fue drogada por su marido y violada cuando estaba inconsciente por desconocidos con los que él contactaba por Internet e invitaba a su casa en el sur de Inglaterra.
"La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la forma más horrible. Lo que me sucedió no fue obra de un solo hombre. Otros fueron invitados a participar y lo hicieron”, denuncia la víctima de este caso que ha conmocionado al Reino Unido.
Los abusos eran grabados y difundidos en Internet por su ya exmarido, un antiguo concejal, que en el juicio se reconoció culpable de múltiples cargos. Ahora, cuatro hombres han sido declarados culpables de violación.
El juez calificó a Philip Young, antiguo concejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010, de “vil monstruo”. En cambio, alabó “la sorprendente valentía” de Joanne manifestada durante el proceso.
Según ha quedado establecido durante el proceso celebrado en Winchester (sureste de Inglaterra), Young administraba a su mujer una droga que la dejaba inconsciente, y luego a través de aplicaciones de internet (Craigslist, Grindr o Fab Swingers), y mediante un nombre falso (‘London Monkey’), buscaba a desconocidos y les proponía acudir a su domicilio a abusar de su esposa sin su conocimiento.
De los cuatro encontrados hoy culpables, dos de ellos lo son por violación, un tercero de agresión sexual con penetración y un cuarto de tocamientos no deseados.
La víctima, madre de tres hijos, anima a otras mujeres a denunciar: “El veredicto de culpabilidad es un alivio, y no solo para mí y mi familia, sino también por lo que esto significa para otras mujeres en el futuro”.
En un caso que conmociona a Reino Unido, la víctima renunció a su derecho al anonimato para alzar la voz y siguió el ejemplo de la francesa Gisele Pelicot, la mujer que fue drogada también por su marido y violada por decenas de hombres y que ha terminado siendo un símbolo de la lucha contra la violencia sexual hacia las mujeres.
Además de los delitos anteriores, Philip Young también ha sido encontrado culpable de tomar cientos de imágenes de su esposa sin su consentimiento, de las que posteó al menos 500 de ellas en internet, casi todas en el marco de su propio domicilio familiar.
El juez denegó a Young y a sus cuatro cómplices la libertad condicional por el riesgo de fuga, y adelantó que la pena a la que se enfrentan será “significativa”.