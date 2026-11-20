Noticias Cuatro 20 noviembre 2026

En Reino Unido han sido condenados los cuatro hombres acusados de violar a una mujer drogada por su propio esposo y ahora exmarido. El hombre ya se había declarado culpable de varios cargos de violación. Durante 13 años la ofreció por internet para tener relaciones sexuales. Un caso que recuerda al de Gisele Pelicot en Francia.

En Reino Unido han sido condenados los cuatro hombres acusados de violar a una mujer drogada por su propio esposo y ahora exmarido. El hombre ya se había declarado culpable de varios cargos de violación. Durante 13 años la ofreció por internet para tener relaciones sexuales. Un caso que recuerda al de Gisele Pelicot en Francia, como informan en 'Noticias Cuatro'.

Joanne Young es la víctima de este caso que ha sobrevivido al horror. Durante 13 años fue drogada por su marido y violada cuando estaba inconsciente por desconocidos con los que él contactaba por Internet e invitaba a su casa en el sur de Inglaterra. "La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la forma más horrible. Lo que me sucedió no fue obra de un solo hombre. Otros fueron invitados a participar y lo hicieron”, denuncia la víctima de este caso que ha conmocionado al Reino Unido. Los abusos eran grabados y difundidos en Internet por su ya exmarido, un antiguo concejal, que en el juicio se reconoció culpable de múltiples cargos. Ahora, cuatro hombres han sido declarados culpables de violación. La valentía de Joanne El juez calificó a Philip Young, antiguo concejal del Partido Conservador entre 2007 y 2010, de “vil monstruo”. En cambio, alabó “la sorprendente valentía” de Joanne manifestada durante el proceso.

La lucha y el ejemplo de Joanne Young, la mujer a la que su marido y cuatro hombres violaban y drogaban en Reino Unido