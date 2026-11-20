La violencia de género, lejos de extinguirse, sigue cobrándose la vida de muchas mujeres y las que consiguen sobrevivir a ellas, cuentan relatos tan espeluznantes como la de la periodista Almudena Rodríguez de Urzáiz, que confiesa que pasó de dar las noticias sobre los casos machistas, a vivirlo en primera persona. Noticias Cuatro muestra su historia.

Se casó en 2015 y poco a poco fue convirtiéndose en una víctima de violencia de género sin apenas darse cuenta, pero su entorno sí: “Yo dejé de hacer vida social, eso lo pueden confirmar personas cercanas”. La periodista se vio inmersa en una espiral de violencia constante que no cesó ni aun teniendo a sus dos hijos, con agresiones verbales. Recibió todo tipo de insultos delante de los pequeños, "era lo habitual". Y también sufrió agresiones físicas, en unas noches grabadas en su memoria: "Fue una paliza, con puñetazos. Yo me fui a trabajar después. A las 05:00 de la mañana levanté a mis hijos. Me los llevé a casa de mis padres y yo entraba a las 06:30 horas".

Confiesa que hasta que no vives este tipo de situaciones, no entiendes cómo el miedo te puede llegar a paralizar: “Si no lo vives, es muy complicado de entender cómo te puede llegar a paralizar. Las víctimas tienen miedo a perder a sus hijos o a perder su vida. "Si me denuncias, te mato". Ese fue el mensaje que recibió Almudena. Con ayuda de sus familiares, la periodista consiguió denunciar y ahora su expareja tiene dos condenas firmes y acatadas, además de un juicio pendiente por quebrantar la orden de alejamiento. "Tuve mucho tiempo un sentimiento de vergüenza, de cómo me pasaba a mí eso. Y como no era capaz de salir de ahí, siempre tuve claro que lo quería visibilizar", apunta.