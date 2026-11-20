La violencia de género, lejos de extinguirse, sigue cobrándose la vida de muchas mujeres y las que consiguen sobrevivir a ellas, cuentan relatos tan espeluznantes como la de la periodista Almudena Rodríguez de Urzáiz, que confiesa que pasó de dar las noticias sobre los casos machistas, a vivirlo en primera persona. Noticias Cuatro muestra su historia.
Se casó en 2015 y poco a poco fue convirtiéndose en una víctima de violencia de género sin apenas darse cuenta, pero su entorno sí: “Yo dejé de hacer vida social, eso lo pueden confirmar personas cercanas”. La periodista se vio inmersa en una espiral de violencia constante que no cesó ni aun teniendo a sus dos hijos, con agresiones verbales. Recibió todo tipo de insultos delante de los pequeños, "era lo habitual". Y también sufrió agresiones físicas, en unas noches grabadas en su memoria: "Fue una paliza, con puñetazos. Yo me fui a trabajar después. A las 05:00 de la mañana levanté a mis hijos. Me los llevé a casa de mis padres y yo entraba a las 06:30 horas".
Confiesa que hasta que no vives este tipo de situaciones, no entiendes cómo el miedo te puede llegar a paralizar: “Si no lo vives, es muy complicado de entender cómo te puede llegar a paralizar. Las víctimas tienen miedo a perder a sus hijos o a perder su vida. "Si me denuncias, te mato". Ese fue el mensaje que recibió Almudena. Con ayuda de sus familiares, la periodista consiguió denunciar y ahora su expareja tiene dos condenas firmes y acatadas, además de un juicio pendiente por quebrantar la orden de alejamiento. "Tuve mucho tiempo un sentimiento de vergüenza, de cómo me pasaba a mí eso. Y como no era capaz de salir de ahí, siempre tuve claro que lo quería visibilizar", apunta.
Otras mujeres, como Elisa, pudieron sobrevivir, pero los daños que le dejó el intento de asesinato por parte de su marido son irreversibles: "Le dejó con medio cuerpo paralizado. A día de hoy, la cara ya gesticula bastante mejor", cuenta Antonio Miguel Osuna Ruiz, el hijo de la mujer.
Tres años más tarde, su familia sigue luchando sin descanso para que Elisabeth recupere el habla. "No hemos podido aún hablar con mi madre, porque no se puede comunicar. Pero ella lo ha pasado muy mal y solo se ven las fuerzas que tiene de seguir adelante", precisa su hijo. A través de un crowdfunding en GoFundMe, esperan financiar los 5.000 euros al mes que cuesta su tratamiento. Por ahora han recaudado más de 17.000 euros.
El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 46 y a 1.387 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del caso de Madrid. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, presuntamente asesinada por su cónyuge este miércoles en Madrid. La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.