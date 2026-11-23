Los avances médicos han demostrado que el autismo es un trastorno fundamentalmente genético y el aumento de diagnósticos precoces permite detectar las mutaciones a tiempo, como explican en ‘Noticias Cuatro’.
Entender el trastorno del espectro autista es fundamental porque cada vez hay más caso. Ángel Carracedo, referente mundial en medicina genética, lo ha explicado en ‘Noticias Cuatro’: “Lo más importante es que antes no hacíamos diagnósticos y ahora sí lo hacemos”.
La pregunta que tienen los investigadores es si el autismo está escrito en nuestro ADN. “El problema es fundamentalmente genético, como la discapacidad intelectual, igual que la mayor parte de los problemas del neurodesarrollo son problemas que tenemos en los genes”, explica el referente mundial en medicina genética.
Estos problemas en los genes producen otras enfermedades asociadas como la “discapacidad intelectual, la epilepsia, hipotonía y enfermedades cardiovasculares que provocar la muerte súbita”.
Por eso, detectar esas mutaciones a tiempo lo cambia todo para las familias. En su entrevista con ‘Noticias Cuatro’, Ángel Carracedoha visibilizado la importancia de estos avances para las personas con autismo y para su entorno más cercano: "Para las familias es muy importante, una familia con un niño TEA puede tener un hermano TEA. Y es muy importante averiguar la causa”.
La causa está en los genes, una especie de libro de instrucciones. "Tenemos 22.000 instrucciones que llamamos genes, una mutación es que cambia una letra. El que cambie una letra es cambiar una palabra y cambiar la instrucción. Puede ser un problema porque esa instrucción es para algo", explica el especialista.
Además, los perfiles médicos de los adultos diagnosticados con autismo han cambiado enormemente desde 2010. Según indica un estudio de historiales médicos en el Reino Unido y Suecia, realizado por la Universidad de Bristol y publicado en la revista en línea ‘BMH Mental Health’ desde 2010 se ha producido un cambio notable, pasando de un diagnóstico previo de epilepsia, psicosis y discapacidad intelectual a TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), ansiedad y depresión.
El mayor aumento en los diagnósticos se ha producido entre jóvenes de 16 a 20 años, mujeres y personas de origen étnico blanco. El número de personas diagnosticadas con autismo ha aumentado en todo el mundo en los últimos años. Durante décadas, aunque no está del todo claro si esto se debe a una mayor concienciación pública, a una reducción del estigma o a cambios en las prácticas de diagnóstico, según afirman los investigadores.
Para explorar esto más a fondo, los investigadores estudiaron los registros de atención primaria del Reino Unido hasta 2023 (CPRD); 47.413.279 pacientes de 1.784 consultorios de medicina general) y datos del registro de población sueco (13.345.950 personas) hasta 2021 para observar las tendencias a lo largo del tiempo.
Con el tiempo, la proporción de adultos con autismo que tenían un diagnóstico previo de epilepsia, psicosis y/o discapacidad intelectual disminuyó, mientras que la proporción de aquellos con un diagnóstico previo de TDAH, ansiedad, depresión y otras enfermedades mentales aumentó.
Por ejemplo, en el Reino Unido entre 2010 y 2023, los antecedentes de epilepsia entre adultos con diagnóstico reciente de autismo disminuyeron del 10% al 4%, mientras que los antecedentes de ansiedad aumentaron del 29% al 2023. Un poco más del 58%. Las tendencias fueron, en general, consistentes entre ambos sexos.
Se trata de un estudio observacional y, como tal, no puede establecer las razones de los cambios observados en los perfiles de las personas diagnosticadas con autismo. Pero los investigadores señalan: "Las características de las personas diagnosticadas con autismo han cambiado drásticamente desde 2010 tanto en el Reino Unido como en Suecia".
Así, concluyen: "Si bien estos datos no permiten dilucidar si estos cambios indican una mayor apreciación de las formas matizadas del autismo, o diagnósticos erróneos de otras manifestaciones psiquiátricas como autismo, será necesario realizar esfuerzos para reconocer y abordar las necesidades con el apoyo adecuado".