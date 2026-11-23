Los avances médicos han demostrado que el autismo es un trastorno fundamentalmente genético y el aumento de diagnósticos precoces permite detectar las mutaciones a tiempo, como explican en ‘ Noticias Cuatro ’.

Entender el trastorno del espectro autista es fundamental porque cada vez hay más caso. Ángel Carracedo, referente mundial en medicina genética, lo ha explicado en ‘Noticias Cuatro’: “Lo más importante es que antes no hacíamos diagnósticos y ahora sí lo hacemos”.

¿Un problema genético?

La pregunta que tienen los investigadores es si el autismo está escrito en nuestro ADN. “El problema es fundamentalmente genético, como la discapacidad intelectual, igual que la mayor parte de los problemas del neurodesarrollo son problemas que tenemos en los genes”, explica el referente mundial en medicina genética.

Estos problemas en los genes producen otras enfermedades asociadas como la “discapacidad intelectual, la epilepsia, hipotonía y enfermedades cardiovasculares que provocar la muerte súbita”.

Por eso, detectar esas mutaciones a tiempo lo cambia todo para las familias. En su entrevista con ‘Noticias Cuatro’, Ángel Carracedoha visibilizado la importancia de estos avances para las personas con autismo y para su entorno más cercano: "Para las familias es muy importante, una familia con un niño TEA puede tener un hermano TEA. Y es muy importante averiguar la causa”.

La causa está en los genes, una especie de libro de instrucciones. "Tenemos 22.000 instrucciones que llamamos genes, una mutación es que cambia una letra. El que cambie una letra es cambiar una palabra y cambiar la instrucción. Puede ser un problema porque esa instrucción es para algo", explica el especialista.

Así ha cambiado el perfil de las personas diagnosticadas desde 2010

Además, los perfiles médicos de los adultos diagnosticados con autismo han cambiado enormemente desde 2010. Según indica un estudio de historiales médicos en el Reino Unido y Suecia, realizado por la Universidad de Bristol y publicado en la revista en línea ‘BMH Mental Health’ desde 2010 se ha producido un cambio notable, pasando de un diagnóstico previo de epilepsia, psicosis y discapacidad intelectual a TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), ansiedad y depresión.