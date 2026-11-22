Noticias Cuatro 23 noviembre 2026

La inteligencia artificial sigue ganando terreno y también ha entrado de lleno en el Black Friday. Cada vez más usuarios recurren a ella para buscar productos, comparar precios e intentar encontrar gangas. Un 55% de los españoles ya la utiliza en busca de ofertas, según las estimaciones, y todo ello mientras los expertos advierten: aunque podemos encontrar agresivas rebajas, no todo son descuentos.

Arranca de lleno la semana del Black Friday, con agresivos descuentos antes de la Navidad. Las principales proyecciones apuntan a que este año, pese a que provocará un nuevo terremoto en los mercados, vamos a gastar menos de media que el pasado 2025. Fundamentalmente, por el alza de los precios, con una subida general de casi un 5% desde el celebrado con anterioridad, como informan en 'Noticias Cuatro'.

La otra gran particularidad, por otra parte, la marca nuevamente la inteligencia artificial, que también se cuela con más fuerza que nunca en el Black Friday, con cada vez más consumidores recurriendo a ella para pedir consejo, comparar precios o encontrar gangas. Tres de cada cuatro españoles aprovechará las ofertas de Black Friday, pero no todo son descuentos Aunque este año casi todo está más caro, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumidor va a gastar una media de 196 euros, frente a los 219 del año pasado. No obstante, tres de cuada cuatro españoles va a provechar las ofertas, según sus proyecciones. Por eso, frente a ello, la OCU también advierte que en este gran pico de consumo no todo son descuentos. Concretamente, ha analizado cómo se comportan los precios esta semana y ha concluido que aunque uno de cada tres productos, un 35%, baja de precio, un 28% se mantiene igual y un 37% se encarece. Además, señalan que el que se encarece lo hace de media un 12% y el que baja precio lo hace un 8%.

La semana del Black Friday llega con un nuevo terremoto en los distintos comercios