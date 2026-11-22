Arranca de lleno la semana del Black Friday, con agresivos descuentos antes de la Navidad. Las principales proyecciones apuntan a que este año, pese a que provocará un nuevo terremoto en los mercados, vamos a gastar menos de media que el pasado 2025. Fundamentalmente, por el alza de los precios, con una subida general de casi un 5% desde el celebrado con anterioridad, como informan en 'Noticias Cuatro'.
La otra gran particularidad, por otra parte, la marca nuevamente la inteligencia artificial, que también se cuela con más fuerza que nunca en el Black Friday, con cada vez más consumidores recurriendo a ella para pedir consejo, comparar precios o encontrar gangas.
Aunque este año casi todo está más caro, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el consumidor va a gastar una media de 196 euros, frente a los 219 del año pasado. No obstante, tres de cuada cuatro españoles va a provechar las ofertas, según sus proyecciones.
Por eso, frente a ello, la OCU también advierte que en este gran pico de consumo no todo son descuentos. Concretamente, ha analizado cómo se comportan los precios esta semana y ha concluido que aunque uno de cada tres productos, un 35%, baja de precio, un 28% se mantiene igual y un 37% se encarece. Además, señalan que el que se encarece lo hace de media un 12% y el que baja precio lo hace un 8%.
Por su parte, la que sigue ganando terreno, y también en Black Friday, es la inteligencia artificial. Cada vez se utiliza más, y también para encontrar productos y ofertas. "La gente ya llega a la tienda directamente a comprar porque todo el paso previo lo ha hecho en la IA", señala Jon Anaindia, de la consultora LIN3S ante las cámaras de Noticias Cuatro.
No en vano, se estima que el 55% de los españoles ya utilizar la inteligencia artificial para encontrar ofertas. "Pregunto porque es más práctico", señala una usuaria, mientras otro explica que suele preguntar a la IA qué página es mejor para comprar un determinado producto.
Ante el alza de los precios, además, miramos más al bolsillo, lo que lleva también a que algunos consumidores además planifiquen más sus compras, comparando precios con la propia IA. "Antes tenías que ir a diferentes webs a comparar un producto con otro y ahora la IA lo hace por ti", explica Anaindia.
Por eso, paralelamente, las marcas pelean también por aparecer en 'Chat GPT' y otros modelos de inteligencia artificial, porque de la obsesión por aparecer bien posicionado en Google ahora se suma "estar recomendado por la IA".
Todo ello, además, con un Black Friday que cada vez dura más y donde el reto es encontrar un chollo sin perder la cabeza. "El precio que nos estén cobrando tiene que ser el más bajo desde hace 30 días", señala Miguel Ángel Serrano, de Facua, advirtiendo al consumidor ante la búsqueda de gangas.