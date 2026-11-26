TENTACIONES PRIVÉ 26 noviembre 2026

Después del debate final, Paola y Sergio han visitado el plató de ‘Tentaciones Privé’ para poner fin a todas sus polémicas: toda la verdad, a la luz

Tras verse las caras en un debate final en el que no faltaron las lágrimas y los reproches, Paola y Sergio se han sentado frente a frente en el plató de ‘Tentaciones Privé’. De la mano de Marta Peñate, ambos han resuelto todas sus cuentas pendientes y han tomado una importante decisión sobre su futuro. En su paso por el programa, los protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 11’ han aclarado todas sus cuentas pendientes, desde la noche que Paola compartió con Gema y con Josué y Lucas Mera, hasta un nuevo ‘affaire’ de Sergio con Carolina, una de las tentadoras de la edición.

Después de poner todas las cartas sobre la mesa, Marta Peñate les ha anunciado que había llegado el momento de hacer frente a ‘La pregunta prohibida’, una sección en la que ambos iban a tener que hacer frente a esa pregunta que no querrían contestar y en la que solamente pueden decir la verdad. Paola confiesa sus sentimientos entre lágrimas La primera en hacerlo ha sido Paola. Marta Peñate la ha dado la oportunidad de preguntar a Sergio lo que quisiera: “Yo creo que ya me cuesta hasta preguntarlo, sinceramente”, ha comenzado. Pero, acto seguido, se ha armado de valor para preguntar a su expareja si sigue enamorado de ella. “Mis sentimientos por ti considero que no han cambiado. En ‘La isla’ me he dado cuenta de la mala relación que teníamos y lo que a mí me sumaba y no me sumaba. Pero si hubieran cambiado los sentimientos no habríamos estado fuera… Eso no cambia. Lo que yo siento no ha cambiado, no veo a nadie por delante de Paola”, ha respondido él.

Paola: "Tengo miedo de que salgan mal las cosas" Al escucharle, Paola no ha podido evitar las lágrimas y ha terminado confesando sus sentimientos ante un Sergio que también se derrumbaba: “Me duele tener estos sentimientos después de lo que ha pasado. No debería tenerlos, pero no me puedo culpar”, ha asegurado ella. “Me da sentimiento que me diga que siente por mí, pero tengo miedo de que salgan mal las cosas o de que no sea de verdad. No tengo ganas de que volvamos a hacernos daño por mucho que nos queramos. Yo tengo sentimientos por ti y los he tenido todo este tiempo y me da miedo”, ha continuado tras un sincero abrazo entre ellos. La pregunta de Sergio y la decisión final