La primera entrega de ‘Tentaciones Privé’ ha contado con la visita de Paola y Sergio. El programa se ha estrenado con auténticos bombazos y, aunque hoy no era el turno de Miguel, las informaciones sobre él han sido tan impactantes que han hecho que el ex de Mara entrara en directo.

El participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ ha mantenido una videollamada con Marta Peñate en la que le ha confirmado sus aventuras con Nataly y María Brunn. Aventuras que se unen a la que ya conocíamos con Mar Ruiz. Y es que Miguel ha comenzado una nueva etapa soltero y alejado de Mara y nos ha contado todos los detalles de sus romances con otras chicas del programa.

Su “noche de pasión” con Nataly

Mientras Paola y Sergio aclaraban todas sus cuentas pendientes, la luz de la tentación ha inundado el plató. La presentadora ha anunciado que se avecinaba “un bombazo” y ha dado paso a ‘La voz de las sombras’ para descubrirlo: “Tengo que contaros una noticia muy calentita. Tras el debate final, un protagonista de la undécima temporada habría tenido una noche de pasión con una soltera. Ellos son… Miguel y Nataly”.