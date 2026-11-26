La primera entrega de ‘Tentaciones Privé’ ha contado con la visita de Paola y Sergio. El programa se ha estrenado con auténticos bombazos y, aunque hoy no era el turno de Miguel, las informaciones sobre él han sido tan impactantes que han hecho que el ex de Mara entrara en directo.
El participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ ha mantenido una videollamada con Marta Peñate en la que le ha confirmado sus aventuras con Nataly y María Brunn. Aventuras que se unen a la que ya conocíamos con Mar Ruiz. Y es que Miguel ha comenzado una nueva etapa soltero y alejado de Mara y nos ha contado todos los detalles de sus romances con otras chicas del programa.
Mientras Paola y Sergio aclaraban todas sus cuentas pendientes, la luz de la tentación ha inundado el plató. La presentadora ha anunciado que se avecinaba “un bombazo” y ha dado paso a ‘La voz de las sombras’ para descubrirlo: “Tengo que contaros una noticia muy calentita. Tras el debate final, un protagonista de la undécima temporada habría tenido una noche de pasión con una soltera. Ellos son… Miguel y Nataly”.
Ha sido entonces cuando Marta Peñate ha dado paso al propio Miguel: “Uy, ¡qué rápido salen las cosas!”, ha reaccionado. “Yo cuando hago algo lo digo, cuando es mentira no. La noche del debate final coincidimos de fiesta y hubo buen rollo”, ha comenzado confirmando la exclusiva de ‘La voz de las sombras’. Naomi le ha preguntado entonces por la reacción de Rubén: “Antes de liarme con nadie, le pregunté a él, obviamente”.
Pero, por si esto fuera poco, la presentadora le ha animado a quedarse porque aún había más. Miguel ha confirmado entonces su aventura con María Brunn: “Una noche de pasión. Yo lo hago soltero, hay gente que lo hace con pareja”, ha apuntado.
Acto seguido, ha dado todos los detalles: “Fue hace unas semanas, dos, quizá tres, dos y media… Yo no me estoy conociendo con nadie, no me hablo con nadie, no he tenido citas con nadie. Ha sido solo una vez y ahora no hablamos”.
Después de que Miguel confirmara en directo sus aventuras con Nataly y María Brunn, Claudia, presente en el plató de ‘Tentaciones Privé’, no ha podido evitar preguntarle por Mar Ruiz. El ex de Mara ha respondido contando en qué punto se encuentra su relación: “Mar y yo nunca hemos sido nada serio, Mar y yo no hablamos”.