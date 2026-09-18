Cuando le ha llegado el turno a Paola, Sandra Barneda le ha adelantado lo que iba a ver en sus imágenes: Sergio se ha abierto con Irini y le ha contado ciertas cosas tanto de ella como de su relación .

‘El debate de las tentaciones’ ya ha llegado a Mediaset Infinity , y ha traído consigo momentos de lo más intensos para las protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 11’ . Las chicas han sido las encargadas de inaugurar los debates y todas ellas, sin excepción, se han enfrentado a imágenes inéditas de sus novios.

Tras descubrir todo lo que su pareja le ha contado a la tentadora, no ha podido evitar dar respuesta. En las imágenes, Sergio ha asegurado no sentirse comprendido en muchas ocasiones, e incluso ha hablado de sentir falta de atención por parte de Paola, algo a lo que ella ha respondido con un zasca.

Paola desmiente a Sergio

En primer lugar, Paola ha querido desmentir todo lo que Sergio le ha contado a Irini sobre ella: “Yo he venido aquí por un motivo. Él dice que es por celos o porque yo no me fío de él. Yo me fui con él a Málaga a vivir, él dice que no le comprendo y eso es mentira. Él a lo mejor llega a casa, y aunque le pregunte qué le pasa y le diga que necesito tener comunicación con él, él dice que nada”, ha comenzado.

Ha sido entonces cuando ha hablado acerca de sus supuestos celos y ha explicado su versión: “Él dice que yo no confío en él. No es que no confíe en él, es que, si yo voy a Málaga y no tengo ese espacio de salir, de tener mis amigas, y tú te vas de fiesta, y no hablas conmigo, no me dices nada y me dejas sola hasta la hora que tú quieras, pues no. No tengo compañía allí, no puede ser”.

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