Sergio ha sido el encargado de inaugurar la primera hoguera de los chicos de 'La isla de las tentaciones 11' y las imágenes que ha visto no han podido sentarle peor. De hecho, hay unas palabras de Paola a Josué que han provocado las lágrimas de Sergio, con confesiones que nos han sobrecogido a todos.

Y es que Josué y Paola apenas llevan unos días en República Dominicana y cada vez avanzan más, algo que ya pudimos ver durante la primera ceremonia de collares, donde Josué -tentador VIP- le entregó su collar favorito a Paola, sin entender cómo no le había dado ningún tentador un collar antes, algo que a Paola le sentó bastante bien, puesto que es el que más atractivo le parecía.

"Una piscina calentita con una chica guapa...", ha dicho en un momento dado Josué. Pero sin duda, la frase de Paola después rompería y sacaría completamente de sus esquemas a Sergio. "Cuando salgamos de aquí podríamos ir de viaje a Grecia", ha señalado Paola, algo que ha sido correspondido por Josué, quien ha asegurado que justo tenía pensado ir a Grecia de viaje.

"Me ha matado"

Sergio se ha roto, sin poder articular apenas ninguna palabra y envuelto en lágrimas: "Me ha matado eso, tío". "Sandra, no me lo esperaba. Parece una tontería lo del viaje a Grecia, pero... por situaciones de la vida, yo no he podido hacer todos los viajes que me gustaría con ella y nunca la he visto interesada en hacer viajes conmigo. Y aquí, a la primera de cambio, parece que se conocen de fuera", ha subrayado un Sergio totalmente confuso.