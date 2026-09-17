La isla de las tentaciones 11 17 septiembre 2026

Ya puedes disfrutar del avance del próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’

El próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 11’ viene cargado de momentos que lo cambiarán todo. Las chicas continuarán con su primera hoguera, descubriendo una a una cómo se están comportando sus novios en Villa Playa. Esto les llevará a vivir momentos de rabia y decepción que acabarán entre lágrimas. De vuelta a sus respectivas villas, las parejas de la edición continuarán dejándose llevar con sus solteros y solteros favoritos, llegando a estar muy, muy cerca. ¿Estaremos ante la primera caída en la tentación?

Además, Nacho protagonizará un cambio de guion en Villa Playa. El novio de Náyades se reconciliará con Paula, la soltera a la que estaba conociendo justo cuando comenzó su historia de amor. Eso sí, también habrá tiempo para los desencuentros. Isa se plantará muy firme frente a Borja: “No me vaciles”. Pero ese no será el único. Náyades vivirá una situación con Andrea y Cristian que le hará estallar: “Mi novio está en la otra villa”.

Duras imágenes para las chicas, una hoguera de confrontación y ¿primera caída en la tentación?