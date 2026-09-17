La isla de las tentaciones 11 17 septiembre 2026

El participante de 'LIDLT 11', al límite tras ver la enorme complicidad que hay entre su pareja Paula y el tentador Fran cuando apenas se han cumplidos dos semanas desde que arrancó la aventura

Kico llegó a 'La isla de las tentaciones 11' para demostrarle a Paula que después de un año y medio juntos podía controlar sus impulsos y que es el hombre de su vida. Pero, como vimos este lunes en Telecinco -programa que se puede ver al completo en Mediaset Infinity- Kico se derrumbó por completo al ver que su chica elegía a Fran para tener su primera cita. Pues bien, durante la primera hoguera de los chicos, Kico ha sentido miedo y un "hormigueo" constante por todo el cuerpo fruto de los nervios. De hecho, antes de ver las primeras imágenes de Paula, ha reconocido "no estar preparado".

En imagen, una Paula junto con Fran de manera muy confidente: bailando, jugando a juegos varios, riéndose y pasándoselo muy pero que muy bien. "¿Qué toca?", ha dicho en un momento dado Kico. "No estoy bien", ha dicho Kico, tras lo que ha señalado que Paula suele ser una "persona cohibida" que empieza muy poco a poco todo. "Me tiene el cuerpo destrozado", ha dicho. "Está avanzando más rápido con él que conmigo", ha asegurado Kico. Pero las imágenes no se han acabado ahí: "Hay más imágenes para ti", le ha recalcado Sandra Barneda. Unas imágenes que se han traducido en unas palabras de Paula que han hecho mucho daño a Kico: "Con el lache que dio Kico… no me acerqué porque estaba haciendo el ridículo". Y más bailes con Fran, además de algún que otro momento 'de hielo' en la piscina: "Qué asco me dan", ha dicho el participante, sin perderse ni un detalle de las imágenes. "¿Eso es tener cabeza?", se ha preguntado un Kico que no se cree que así sea Paula, tachando todo de "asqueroso". Tras un momento en donde Kico ha explicado por qué Fran le parece un "pringado", asegurando que él se cree más guapo que el tentador y que no ve rivalidad ninguna en él, Sandra Barneda ha anunciado que había todavía más imágenes para él.

Kico estalla como nunca en la hoguera de 'LIDLT 11' y tira la ‘tablet’ al ver a Paula con Fran: “Esto es asqueroso, esa no es mi novia”