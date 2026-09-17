La primera hoguera de los chicos en 'La isla de las tentaciones 11' no ha sido nada fácil para Nacho. El nativo de Madrid ha visto a Náyades, su pareja, y al tentador VIP Andrea Sabatini más cerca que nunca, lo que ha provocado su tremendo estallido y que incluso protagonice un intento de huida a la otra hoguera , frustrado por Sandra Barneda.

"No puedo, Sandra... me podía esperar muchas cosas, pero no esto", ha dicho el participante del reality de Telecinco, completamente destrozado por lo que acababan de ver sus ojos.

Nacho, enfrente de Sandra Barneda, ha mirado a la presentadora a la cara, ha reconocido estar "roto en mil pedazos": "Con esto no sé si me hace falta ver un beso. No sé si todo esto lo perdono", ha señalado, yéndose directo a por Barneda y dejándonos un emotivo abrazo entre ambos.

Y es que, si hay algo que ha sentido Nacho, es frustración: "No lo entiendo... no me merezco esto". La presentadora le ha intentado dar todos los ánimos posibles, y más sabiendo que estamos al comienzo de la experiencia y esto puede truncar por completo su aventura.