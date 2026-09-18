'El debate de las tentaciones' , que se puede ver de forma íntegra y gratuita en Mediaset Infinity , ha arrancado la nueva temporada con muchas imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones 11' y avances exclusivos sobre lo que ocurrirá en los dos programas que se emitirán la semana que viene en Telecinco, lunes y miércoles a las 23:00. Entre los avances, se ha emitido uno en el que se desvela la identidad de los participantes que se dan el primer beso de esta edición .

En el avance se puede ver que hay muchos participantes de 'La isla de las tentaciones 11' que han avanzado mucho con sus tentadores y tentadoras favoritos al estar junto a ellos en la piscina abrazados, mirándose en el jacuzzi, haciéndose caricias en el sofá... Es el caso de Náyades con Andrea Sabatini, de Sergio con Irini, de Gema con Javi, pero el primero que ha pasado el límite del beso ha sido Rubén con Nataly.

Tras un baño en la piscina en el que se les veía muy juntos y en el que él la llevaba a ella tomada mientras la abrazada, se ve a Rubén lanzarse a besarla. Unas imágenes que ha revivido en plató Gema junto al resto de sus compañeras, pues han sido las cinco chicas de esta edición las protagonistas del estreno de 'El debate de las tentaciones', formato conducido por Sandra Barneda que estará disponible cada semana en Mediaset Infinity a partir de las 13:00.

Además del beso de Rubén y Nataly, en 'El debate de las tentaciones' se han mostrado un avance exclusivo de la primera hoguera de las chicas y Suso Álvarez y Claudia Chacón han podido ver unas imágenes exclusivas de una hoguera de confrontación que les han dejado alucinados.

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