Náyades ha asegurado que verle así le “parte el alma”. Pero ha sido entonces cuando varios colaboradores han aprovechado la ocasión para recordar a la novia de Nacho las críticas que había vertido sobre otras compañeras del formato antes de participar.

Todo ha comenzado cuando Náyades ha visto un vídeo inédito de cómo se quedó Nacho tras ver sus imágenes con Andrea Sabatini en la primera hoguera. En ellas, se le podía ver totalmente devastado y tumbado en la arena de República Dominicana sin dar crédito a lo que estaba viviendo.

‘El debate de las tentaciones’ ya ha llegado a Mediaset Infinity . Las chicas de ‘La isla de las tentaciones 11’ han sido las protagonistas de la primera entrega y, entre nuevas imágenes exclusivas y el balance de todo lo que han vivido hasta ahora, también ha habido momentos de tensión. Entre ellos, el que han mantenido Náyades y Bayan Al Masri.

Lucía Sánchez: “Estás rendidísima a Andrea”

La primera en intervenir ha sido Lucía Sánchez, que no ha dudado en lanzarle una pregunta a Náyades: “Después de lo crítica que has sido con ‘La isla de las tentaciones’, con las compañeras que han pasado por aquí... ¿Cómo te sientes tú al ser la primera que, aunque no hayas caído, estás rendidísima a los pies de Andrea?”.

La colaboradora le ha sugerido que tal vez era “el momento de recular” y hacer ver que “a todos nos puede pasar porque somos humanos”.

Náyades se mantiene

Pero la novia de Nacho ha decidido mantener todo lo que pudo haber dicho en su momento: “Todo lo que dije era porque lo sentía y lo pensaba sobre las compañeras que están aquí ahora mismo, por ejemplo”.

Sandra Barneda, al ver las reacciones de Claudia Chacón y de Bayan Al Masri, presentes en plató, le ha preguntado a Náyades qué fue lo que dijo para provocar tales reacciones.

Su choque con Bayan Al Masri

Pero, antes de que la participante de ‘La isla de las tentaciones 11’ pudiera contestar, Bayan se ha encargado de hacerle saber a la presentadora qué había ocurrido: “Mucho dijo. Veinte vídeos tengo yo”. Aunque, lejos de quedarse callada, Náyades le ha interrumpido al momento para defenderse: “¿Sabes qué pasa? Que como Bayan no tiene ningún vídeo suyo tiene todos los míos guardados en su galería”.

Ha sido entonces cuando la tensión ha invadido el plató de ‘El debate de las tentaciones’ y ambas han protagonizado un fuerte choque: “¿Vas a empezar por ahí? Porque iba a ser súper suave contigo, porque yo, a diferencia de ti, te entiendo. No te voy a juzgar como mujer, ni voy a juzgar lo que sientes”, ha comenzado Bayan.

"Agacha la cabeza y pide perdón"

Acto seguido no ha dudado en hacerle una sugerencia: “Has criticado mi paso por el programa, el de Claudia, el de Anita, muchas compañeras que no están aquí, porque no las entendías. Ahora que las estás entendiendo o lo has vivido, agacha la cabeza y pide perdón”.

Y aunque Náyades ha admitido que podría pedir perdón, ha dejado muy claro que con Bayan tiene “algo personal”: “Es que me caes mal, es que no me gustas. Y si no me siento a tu lado es porque me caes mal, no hay más”.

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