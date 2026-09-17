'La isla de las tentaciones' 17 septiembre 2026

Durante la primera hoguera de los chicos, Kico criticó a dos de los solteros: Andrea y Fran

Tras ver las imágenes de su chica en la hoguera de 'La isla de las tentaciones', Kico no pudo evitar hablar de dos de los solteros, Fran, a quien criticó por su físico y a Andrea, cuestionando su pronunciación. Ambos respondían a través de sus perfiles en las redes sociales y Andrea también le decía algo a Náyades...

La reacción de Andrea y Fran Andrea nos mostraba su camino desde el aeropuerto para poner rumbo a Madrid para un nuevo capítulo de ‘La isla de las tentaciones’. Allí, publicaba el vídeo en el que vemos a Náyades diciéndole en el programa “no estaría contigo en la vida” y él se preguntaba: “¿Mantendrá su palabra?” Además, le cantaba esa canción de: “Hola, bebé…” Más tarde y ya viendo el programa, en concreto la primera hoguera de los chicos, el soltero preguntaba a sus seguidores por un parecido razonable que veía en uno de los chicos, Nico: “¡Si soy modelo dice Kiko Morata! ¿Solo a mí me recuerda a Álvaro Morata? ¿Es cosa mía o se parecen?”