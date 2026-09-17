Tras ver las imágenes de su chica en la hoguera de 'La isla de las tentaciones', Kico no pudo evitar hablar de dos de los solteros, Fran, a quien criticó por su físico y a Andrea, cuestionando su pronunciación. Ambos respondían a través de sus perfiles en las redes sociales y Andrea también le decía algo a Náyades...
Andrea nos mostraba su camino desde el aeropuerto para poner rumbo a Madrid para un nuevo capítulo de ‘La isla de las tentaciones’. Allí, publicaba el vídeo en el que vemos a Náyades diciéndole en el programa “no estaría contigo en la vida” y él se preguntaba: “¿Mantendrá su palabra?” Además, le cantaba esa canción de: “Hola, bebé…”
Más tarde y ya viendo el programa, en concreto la primera hoguera de los chicos, el soltero preguntaba a sus seguidores por un parecido razonable que veía en uno de los chicos, Nico: “¡Si soy modelo dice Kiko Morata! ¿Solo a mí me recuerda a Álvaro Morata? ¿Es cosa mía o se parecen?”
Por otro lado, Fran también se hacía eco de lo que decían de él durante la hoguera y también se dirigía a Kico optando también por un tono de broma e ironía: “No encuentro la peli que ha visto este muchacho, tengo curiosidad de verla”.
Y es que Kico estaba comparándose físicamente con él: “Cuando dice yo estoy más bueno que él, para mí no hay mucha rivalidad”.
Además, mostraba el momento en que Kico daba una patada al atril donde estaba la tablet: “Lo que sí sabemos es que no se lleva muy bien con los muebles”.
Y para acabar, publicaba el vídeo de Andrea en el que también hablaba de Kico: “Es que te quiero”, escribía al soltero.