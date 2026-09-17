El incidente de Paula en la vuelta del viaje de chicas de 'LIDLT': "Me han echado un mal de ojo"

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' se han ido de viaje. Se trata de una ruta muy especial en la que visitarán las ciudades en las que viven cada una de ellas. Esta vez ha tocado Alicante, donde han cenado juntas viendo el programa, han protagonizado un momentazo vistiendo el mismo pijama rosa y hasta se han puesto la misma mascarilla, pero el regreso ha sido un tanto accidentado.

El regreso a Madrid de las chicas

Náyades era la primera en levantarse por la mañana. De hecho, ya estaba arreglada cuando sus amigas casi no se habían levantado. “Ella duerme dos horas y ya está”, bromeaba Isa. “Paola y Gema están haciendo la maleta porque ¿Cómo la iban a hacer ayer? ¡Tenían que hacerla hoy!”, bromeaba Náyades.

Pero lo cierto es que les esperaba un día un tanto complicado, aunque aún no lo sabían. Tenían que regresar a Madrid y a punto estaban de perder el AVE porque llegaban a solo ocho minutos de su salida.

Sin embargo, acababan esperando en otro momento y lo hacían sentadas en el suelo, circunstancia que Paola aprovechaba para ponerse sus mascarillas: “¿Alguien me puede ayudar hoy? No puedo más”, escribía.

Además, pronto sucedía un incidente más y es que Paula perdía la cartera, aunque lo cierto es que no sabe si se la han robado. Por eso, pedía ayuda a través de sus redes sociales para, al menos, recuperar si no el dinero, sí las tarjetas.

Y había más, era uno de esos días en que las cosas se van complicando un poco: “Me han echado un mal de ojo, fijo”, se quejaba y es que poco después, sus compras acababan por los suelos tras romperse la bolsa en las que las llevaba.