Las chicas se han unido tras el estreno de 'La isla de las tentaciones' y lo han hecho tanto que han tomado una decisión: hacer un viaje juntas. Y no solo es un viaje, es una ruta por las distintas ciudades en las que viven, lugares donde verán las entregas del programa juntas... y ya nos han dejado más de un momentazo.

El misterioso destino de las chicas de 'LIDLT'

Gema era la que nos daba la primera pista. Publicaba un vídeo a su salida de Madrid y explicaba: "Durante la emisión hemos pensado hacer una especie de ruta por los sitios de donde somos cada una".

Eso sí, no nos decía a dónde se dirigían, solo que les tocaba "costa" y que tenían ganas de "playeo", todas menos Náyades, que decía: "No me gusta el agua".

Tras llegar a este enigmático destino, Paula publicaba un vídeo donde preguntaba: "¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos?"

Todas han mostrado las mismas imágenes de lo que la propia Isa denominaba "planazo". Las cinco se disponían a ver el programa en un enorme sofá, todas con el mismo pijama rosa y todas con una mascarilla puesta.

Además, tenían una curiosa manera de brindar: con porciones de pizza, momento tras el que decidían saltar juntas en el sofá.

Las chicas veían así un programa en el que juntas afrontaban una dolorosa ceremonia de primeras citas que Paola tuvo que abandonar. Una ceremonia tras la que se despidieron en un momento de máxima tensión emocional.