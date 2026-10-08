Náyades ha afrontado una nueva hoguera de las chicas con imágenes para ella que le han hecho abrirse como pocas veces hemos visto que se ha abierto y con confesiones que van a dar mucho de qué hablar. Hay que recordar que la participante de 'La isla de las tentaciones 11' está cada vez más cómoda con Andrea Sabatini y ya ha traspasado todos los límites con el italiano, por lo que su postura al ver lo que Nacho está haciendo en la otra villa resulta especialmente complicada.
Además, su encuentro fortuito con Nacho le aclaró todavía más lo que siente con Andrea: "No paro de preguntarme por qué me abro tanto con él y por qué siento esa ilusión cuando llevo pregonando aquí que estoy súper enamorada de Nacho", ha subrayado una Náyades que cree que en ella se están despertando sentimientos que "estaban completamente dormidos".
En imagen, un Nacho con Sara -su tentadora favorita- muy cerca, soltándose cada vez más y jugando a juegos con ella. Y no solo con Sara: también con Paula, con quien también mantiene mucha afinidad y conexión. En un momento dado, Nacho asegura que a Náyades "le importa el dinero y la fama": "Me podría estar hasta utilizando".
"Soy súper trabajadora y no me hace falta dinero. Me pago absolutamente todo yo, no dependo de nadie. No dejo ni que me invite a una cena ni a un viaje jamás. Hay muchas cosas que pagamos a medias no por él, por mí", ha dicho Náyades, que añade que no necesita a un Nacho en su vida para ser famosa.
Ha sido en ese momento cuando Náyades ha asegurado que sí, es un Borbón, pero de momento "no ha comido en la Casa Real" ni se ha aprovechado de ello: "No tengo el gusto ni placer de conocer a los reyes de España. Oro parece, plata no es". Hay que recordar que Nacho de Borbón es pariente del rey Felipe VI y desciende directamente de reyes como Carlos IV, Carlos III o Felipe V.
Al ver de nuevo unas imágenes de Nacho muy acaramelado con Paula -después de confesarle a Sara que no es del todo su tentación-, provocando la reconciliación con la anterior, Náyades se ha cogido un tremendo cabreo: Náyades ha destapado lo mal que se ha portado Paula con Nacho cuando tuvieron lo que tuvieron antes de estar con ella.
Las imágenes para Náyades no se han acabado ahí. La joven ha tenido que ver de nuevo a Nacho y Paula juntos en Villa Playa: "Está actuando por venganza. No es capaz de estar solo para continuar... se refugia en ella".
"Siento rabia y no me gusta sentirme así...", ha dicho Náyades. Finalmente, no ha habido más imágenes para Náyades, que ha acabado "alucinando" con lo que ha visto.