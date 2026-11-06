Nada más entrar a plató, la soltera ha asegurado que está viviendo la emisión del programa "de una manera totalmente diferente" a como lo vivió allí: "Dentro se vive todo más y solo tienes una versión de la historia, no tienes las dos, desde fuera todo cambia".

Irini ha visitado el plató de ‘El debate de las tentaciones’ tras su segundo paso por el programa . En esta ocasión, la soltera se ha reencontrado con Sergio , el novio de Paola , con quien ya tuvo algo en el pasado. Juntos se han dejado llevar en Villa Playa sobrepasando todos los límites.

Irini suelta la bomba

Tras sus primeras explicaciones, en las que ha contado cómo se siente después de todo lo vivido hasta el momento, Irini ha hecho una confesión que nadie esperaba. Ha sido después de que Anita le preguntara por qué no continuó con él cuando tuvieron algo fuera cuando Irini ha contado algo que aún nadie sabía.

"La vez que tuve algo con Sergio fuera, no seguí adelante porque hubo un gesto de él que a mí personalmente no me gustó", ha comenzado. "Salimos fuera de la discoteca y ahí fue cuando yo me enteré de que su exnovia estaba en la discoteca. En la terraza me dijo que le hiciera el favor de besarle cuando me avisara para que cuando pasara su exnovia lo viera y le dejara en paz". Y, en efecto, y tal y como ella misma ha confirmado a Sandra Barneda, se trataba de Paola.

Irini, muy afectada

Momentos más tarde, la presentadora ha aprovechado la presencia de la tentadora para preguntarle cómo se encuentra tras haber recibido la información de que no está bien. Entre lágrimas, Irini se ha abierto en plató y ha confesado a Sandra Barneda cómo está viviendo la emisión después de todo lo que ocurrió en República Dominicana.

"No es que esté mal, pero todos hemos pasado por esa situación, que alguien nos falle... Sé que es la dinámica del programa, y cuando estás dentro lo tienes súper idealizado. Pero yo cuando estoy fuera, me siento en mi casa y veo cómo lo pasa Paola, y evidentemente no es plato de buen gusto. Me es inevitable, lo siento", ha reconocido entre lágrimas.

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