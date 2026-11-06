Kico, completamente destrozado al ver imágenes que desconocía de Paula y Fran: “Mi corazón estaba roto, pero ya no queda nada”

Kico se ha sentado en ‘el debate de las tentaciones’, donde ha reflexionado sobre lo vivido hasta ahora en ‘La isla de las tentaciones 11’ después de salir que Paula ya ha caído en la tentación con Fran y ha acabado roto en el plató tras descubrir unas imágenes de su pareja con el soltero que hasta ahora desconocía.

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' ha reflexionado sobre lo mal que lo ha pasado con todo lo ocurrido hasta ahora con Paula y Fran en República Dominicana, aunque ha seguido aferrándose a que ella no actuó por lo que sentía por el soltero si no por las circunstancias: "No pongo en duda que está enamorada de mí, sé que se ha equivocado, creo que ha seguido en esa línea porque no sabe volver atrás".

Lo que no se esperaba Kico es que en este 'debate de las tentaciones' iba a ver unas imágenes inéditas del acercamiento entre Paula y Fran tras besarse en el que ambos volvían a dormir juntos y la temperatura subía entre ellos, estando más cerca que nunca, lo que hacía que este acabase roto en el plató, sin creerse lo que acababa de ver: "Esto me da la sensación de que no está enamorada de mí, que le ha gustado más este chico que yo, no me esperaba esto, puedo entender que se de un beso porque le atraiga, pero yo sigo siendo su pareja, ¿por qué no paras un poco y haces esto fuera? Sabe que lo voy a ver".