Irini ha protagonizado un tenso encuentro con Leila en el plató de 'El Debate de las Tentaciones' , que hemos podido ver en Mediaset Infinity . Todo ha llegado cuando la tentadora ha señalado, en una íntima conversación ante Sandra Barneda , que todo "desde fuera cambia". Estas palabras han hecho reaccionar a Leila, que ha apuntado que, si piensa eso, es porque "le están dando caña", dando pie a un agitado momento entre ambas.

Y es que hay que recordar que Irini fue también tentadora de Atamán, expareja de Leila, en la pasada edición, por lo que las dos tienen todavía muchas cuentas pendientes. "En mi momento no te dieron caña, pero ahora... sabes que lo has hecho mal", ha dicho Leila. Ambas se han visto envueltas en un cruce de reproches que ha tenido que parar Sandra Barneda.

Posteriormente, Irini se ha abierto y ha confesado que ahora está "empatizando" mucho con Paola, lo que ha provocado la risa de Leila: "Conmigo no empatizó y por eso no le cayó la que está cayendo". "¿Cómo iba a empatizar contigo?", ha dicho Irini, palabras que han sido replicadas por Leila, asegurando que no entiende que la juzgue porque a día de hoy sigue con David.

Irini ha contado que ella nunca la juzgó y le ha echado en cara que tuvo relaciones sexuales con David, algo que fue muy duro para Atamán. Esto ha hecho saltar de nuevo a Leila: "Eso ya pasó", ha dicho esta última, que no entiende que hable de su edición, algo que ya pertenece al pasado.