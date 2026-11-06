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La isla de las tentaciones06 noviembre 2026

Los confesiones más íntimas de Marta Peñate y Terelu Campos: "Yo he fingido en la cama más de una vez"

'El debate de las tentaciones' ha traído consigo un inesperado momento de sinceridad de Terelu Campos y Marta Peñate. Las colaboradoras han confesado haber fingido en la cama y han dado algún que otro detalle.
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Marta Peñate ha vuelto al plató de 'El debate de las tentaciones' tras regresar de su experiencia en Honduras. La colaboradora ha ocupado su asiento, a la izquierda de Terelu Campos. Ambas han comentado continuamente todo lo que ocurría con los dos invitados, Kico e Irini, pero ha habido un momento en el que han protagonizado unas confesiones de lo más íntimas.

Durante el nuevo debate, y concretamente cuando Irini se encontraba en plató, Leila sacaba a la luz que la tentadora podía fingir en la cama. Sus palabras han provocado las reacciones de Marta y Terelu, que no han dudado en levantar la mano para pedirle paso a Sandra Barneda.

Terelu Campos: "No ha sido una vez"

"¡Yo he fingido un orgasmo!", han reconocido ambas en plató. Terelu ha continuado diciéndole a Sandra que ahondara en más detalles: "No preguntes el porqué, déjalo". Pero, momentos después ha comenzado a contarnos más: "No ha sido una vez. No. Sinceramente, si soy honesta, no puedo decir que una vez fingí, no. Yo he fingido una detrás de otra algunas veces".

Sandra Barneda ha reaccionado entonces lanzando una petición: "No te voy a preguntar el porqué, ni con quién, pero Infinity necesita un programa de sexo".

"En la vida existen las mentiras piadosas y a lo mejor, en algún momento, es un acto de solidaridad haberlo hecho", ha finiquitado la colaboradora.

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