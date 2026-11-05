Tras la primera hoguera mixta de 'La isla de las tentaciones 11' con Kico, Nacho, Gema y Paola como protagonistas, ha llegado la de Rubén, Sergio, Paula y Náyades . Estos últimos cuatro se han visto envueltos en un brutal momento de tensión nada más verse, que no ha pasado desapercibido y que nos hacía ver que no sería una hoguera mixta fácil de moderar para Sandra Barneda , al menos al principio.

Y es que, al verse, los reproches entre ellos se han sucedido, y mucho, con Rubén diciéndoles a las dos que son "el ejemplo del mal ejemplo" y Paula respondiendo a este con un contundente "me das pena". Pero, cuando parecía que todo se había calmado, la 'guerra' entre los dos chicos y las dos chicas ha continuado, esta vez con más intensidad: "A las horas te estabas comiendo la boca con el otro", le ha dicho Rubén a Náyades, a lo que Paula ha señalado que él es "un guarro".

Sergio ha pedido "respeto" para su amigo y, rápidamente, Náyades se ha enfrentado a él, echándole en cara que él sabía que iba a ir a Irini, desatando una confesión refrendada también por Paula que ha sido desmentida por Sergio.

Posteriormente, Náyades le ha tachado a Rubén de "ególatra y mentiroso compulsivo", y Rubén se ha quejado por todo lo que Gema habla mal de él, achacando todo lo malo que Paula y Náyades dicen de él al "mismo discurso de Gema": "Mi novia en ningún momento ha hablado bien de mí, para excusarme de lo que iba a hacer después".

Crece la tensión en la hoguera mixta

Más adelante, Sandra Barneda ha recordado lo "reveladora" que es una hoguera mixta y que no deben dar información externa ni nada relativo a ello. Además, ha dado paso a Rubén para que comente qué diferencia hay en su villa con respecto a la de las chicas: "Nacho lo está pasando bastante mal y a ella no le tiembla el pulso". "Lo que estamos viendo es que están cayendo todas", ha sentenciado Rubén, lo que ha hecho que Náyades y Paula salten como nunca.

Además, Sergio ha criticado a Andrea Sabatini, tachándole de "estatua", y le ha indicado a Náyades lo siguiente: "Tú comes, pero no dejas comer", algo que la todavía pareja de Nacho no ha entendido, puesto que este también ha sobrepasado todos los límites con Paula.

Los reproches, adjetivos calificativos y palabras más altas que otras se han sucedido hasta que, finalmente, Sandra Barneda ha puesto orden para dar paso a las imágenes que verían juntos, con sus reacciones posteriores.

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