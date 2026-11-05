Las esperadas hogueras mixtas ya han llegado a ‘La isla de las tentaciones 11’. Gema y Paola han sido las primeras en enfrentarse a ellas junto a Nacho y Kico. Y, aunque Gema creía que ya lo había visto todo de Rubén, las nuevas imágenes que había para ella han hecho que acabara completamente rota.
Tras el abandono de Nataly, Rubén comenzó a tentarse con Nieves, soltera con la que Gema asegura que le puso los cuernos al inicio de su relación. Con el paso de los días, Rubén no solo cayó en la tentación con Nieves, sino que, además, se besó con otra soltera, Andrea.
En una primera tanda de imágenes, Gema descubría a Rubén besándose con Nieves, y esto ya le provocaba un tremendo bloqueo: “Yo no puedo seguir viendo esto”, decía. Paola se ha acercado hasta ella, muy enfadada con lo que acababa de ver, y le ha mostrado todo su apoyo: “Es una mierda de persona, no merece ni que estés llorando aquí por él. No va a conseguir que estés otra vez así, por favor, no quiero verte así”.
Pero Gema ya estaba completamente rota: “Yo esto no me lo merezco. En cuanto él cruzó el primer límite, sabía que yo no le iba a perdonar y, aun así, lo cruzó. Hay formas y formas de no hacer daño. Ella era una chica que me iba a doler a niveles extremos. Esto ya es demasiado”.
Sandra Barneda le anunciaba entonces que aún había más imágenes para ella. La tablet le mostraba entonces cómo Rubén había caído en la tentación también con Andrea. Y no solo eso. También ha visto cómo su novio protagonizaba el ‘trío’ de la edición.
Superada como nunca, Gema huía de la hoguera entre lágrimas: “¡Con otra! ¡Me voy de aquí, yo no puedo! ¡Dejadme en paz!”. Paola salía corriendo tras ella, que no daba crédito a lo que acababa de ver. “Escúchame, tu novio es un cerdo. Tú no te mereces esto, ni la mitad de lo que está pasando. A ti te tiene que hacer fuerte esto, cualquier persona quisiera estar contigo, no llores más por él. Tú puedes, confía en ti, quiero que estés fuerte”.
Gracias al apoyo incondicional y algo más calmada, Gema conseguía volver a la hoguera. Y, a pesar de todo lo que ya había visto, aún había más imágenes para ella: “Hasta aquí, suficiente”, pedía sin poder terminar de verlas y sin parar de llorar.
Era entonces cuando Nacho intervenía para mostrarle su apoyo: “Me cuesta mucho verla así porque sé lo que se sufre”, decía, mientras se levantaba para darle un abrazo. A él se sumaba Kico, que también le daba un abrazo.
Acto seguido, era Sandra Barneda quien tomaba la palabra: “Necesito que seas fuerte, que te valores, que te quieras y que decidas tú lo que quieres desde la cabeza y desde el corazón. Sé que te duele y lo entiendo. Y tus compañeros también, pero necesito que sigas reflexionando. Piensa en qué es para ti el amor y si lo estáis consiguiendo entre los dos”.
Tras sus palabras y las de su compañera y ya amiga Paola, Gema se sentía algo más reconfortada y ponía fin a su hoguera.