Las esperadas hogueras mixtas ya han llegado a ‘La isla de las tentaciones 11’ . Gema y Paola han sido las primeras en enfrentarse a ellas junto a Nacho y Kico . Y, aunque Gema creía que ya lo había visto todo de Rubén , las nuevas imágenes que había para ella han hecho que acabara completamente rota.

Tras el abandono de Nataly, Rubén comenzó a tentarse con Nieves, soltera con la que Gema asegura que le puso los cuernos al inicio de su relación. Con el paso de los días, Rubén no solo cayó en la tentación con Nieves, sino que, además, se besó con otra soltera, Andrea.

En una primera tanda de imágenes, Gema descubría a Rubén besándose con Nieves, y esto ya le provocaba un tremendo bloqueo: “Yo no puedo seguir viendo esto”, decía. Paola se ha acercado hasta ella, muy enfadada con lo que acababa de ver, y le ha mostrado todo su apoyo: “Es una mierda de persona, no merece ni que estés llorando aquí por él. No va a conseguir que estés otra vez así, por favor, no quiero verte así”.

Gema: “Esto ya es demasiado”

Pero Gema ya estaba completamente rota: “Yo esto no me lo merezco. En cuanto él cruzó el primer límite, sabía que yo no le iba a perdonar y, aun así, lo cruzó. Hay formas y formas de no hacer daño. Ella era una chica que me iba a doler a niveles extremos. Esto ya es demasiado”.

Sandra Barneda le anunciaba entonces que aún había más imágenes para ella. La tablet le mostraba entonces cómo Rubén había caído en la tentación también con Andrea. Y no solo eso. También ha visto cómo su novio protagonizaba el ‘trío’ de la edición.

Gema huye de la hoguera