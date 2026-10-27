Rubén se besa con Andrea y Nieves protagonizando la siesta más 'hot' de la edición: "Parece que hoy aquí no se duerme"

Al volver de la última hoguera Rubén aseguraba sentirse "muy liberado" porque él lo pasa mal una vez y nada más, por eso ha preferido dejar de pensar en Gema y dar rienda suelta a hacer lo que le apetece en todo momento en su villa y no ha sido con una de las tentadoras, sino con dos.

El participante de 'La isla de las tentaciones 11' se ha apoyado mucho con Nieves, con la que incluso nada más volver de la hoguera, cuando le estaba contando cómo se siente, se daban un beso de película que dejaba a todos sus compañeros en 'shock', aunque él prefería quitarle importancia: "Ha surgido, era la persona que estaba apoyándome cuando lo he necesitado y en el momento de la confusión ha surgido". Aunque al día siguiente no faltaban entre ellos al día siguiente con la tentadora delante de todos en la piscina.